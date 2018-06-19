鋼聯股東會通過配息5.35元 看好煉鋅廠需求增將帶動氧化鋅銷貨收入

鋼聯 (6581) 今日舉行股東會，通過配發每股現金股利 5.35 元。該公司去年營收 19.07 億元，年增 25.12%，營業淨利 9.8 億元，年增 48%，稅後淨利 7.64 億元，EPS 為 7.64 元，大幅優於前年的 5.15 元。鋼聯去年營運創歷史佳績，主要受惠於 2017 年度 LME 國際鋅價持續攀升，帶動氧化鋅銷售價格，2017 年度銷售量雖較 2016 年度減少 8,143 公噸，但氧化鋅整體銷售收入較前一年度成長 35%。



鋼聯統計，去年全年集塵灰再利用共 12 萬 1,123 噸、污染土壤再利用共 1 萬 2,141 噸、粗氧化鋅銷售共 5 萬 1,138 噸。除鋼聯現有客戶外，中龍及羅東鋼鐵的集塵灰也將交給鋼聯處理，預期鋼聯可處理的數量將多兩成。



鋼聯今年前 5 月累計合併營收 8.58 億元，年增 31.26%，營運持續穩健，預期在政府擴大公共建設投資，上游煉鋼廠集塵灰產出將較去年增長。



另國際鋅價格持續維持高檔，今年 1 月創下近十年新高價，且美國經濟表現穩健、歐元區通膨升溫、中國 PMI 持續擴張，顯示整體景氣復甦腳步愈走愈穩，下游煉鋅廠所需增加，將帶動氧化鋅銷貨收入。

