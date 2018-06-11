華航轉投資臺飛新棚廠今上樑 擬2019年正式啟用

華航 (2610) 轉投資臺灣飛機維修公司今 (11) 日舉行新棚廠上樑典禮，預計明年正式啟用，將可同時容納兩架 777／A350 廣體機與三架 737／A320 窄體機進行維修作業，為國內最大跨距棚廠建築。中華航空董事長何煖軒表示，臺飛為華航深化飛機維修產業的利基，臺灣為亞太地區核心，具備優越地理位置，擁有相當大發展性。臺飛新棚廠自 2017 年 1 月動工迄今工程進度已逾 70%，主體建築結構均已完成，預計將於今年 11 月取得使用執照，2019 年 3 月正式落成啟用。



桃園市長鄭文燦表示，臺灣航空產業總產值至 2017 年底達 1,084.99 億元，且每年持續以 8% 成長率持續擴大中。華航為新購置 14 架空中巴士 A350-900 新機維修需求，加上亞太地區維修業務需求的大幅成長，於 2015 年成立「臺灣飛機維修股份有限公司」，將帶動航太產業投資、維修人才培育、相關產業及材料供應，並搶攻亞洲的飛機維修市場，使桃園的航太產業蓬勃發展。



何煖軒表示，根據 Oliver Wyman 顧問公司研究報告指出，亞太地區未來 10 年機隊數將再成長 86%，預計超過 13,500 架次，修護市場平均成長率高達 6.4%。臺飛為華航深化飛機維修產業利基，增加維修事業的營運彈性，尤其臺灣為亞太地區核心，具備優越的地理位置，擁有相當大的發展性。



臺飛新棚廠佔地約 19,500 平方公尺，其中五層的庇屋區及飛機維修機棚區，總地板面積約 37,500 平方公尺，為國內最大跨距的棚廠建築。初期主要提供 777、A350 等民航機及市場上其他主流機型的機體維修服務，並逐步發展停機線維修、飛機構型修改、飛機客改貨及飛機補充型別認證工程能力。

