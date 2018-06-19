〈房產〉Q1全球住宅均價漲4.8% 香港漲14.9%居冠 台灣落後平均漲幅

國際地產顧問公司萊坊（Knight Frank）最新發表 2018 年第 1 季「全球住宅房價指數」顯示，全球主要的 57 個國家住宅價格平均年增率為 4.8%，其中漲幅第 1 位為香港的 14.9% 居首，台灣仍顯漲勢，首季漲幅達 4.1%。

台灣住宅價格的首季漲幅 4.1%，仍居於全球平均漲幅 4.8% 之後。但在建物買賣移轉棟數提升的量先價行保證下，市場參與者已經對未來價格投下肯定票，預估全年價格漲幅維持在 3-5%。

萊坊的 2018 年第 1 季「全球住宅房價指數」，主要根據各國官方統計機構或央行發表的房價數據，追蹤全球主要國家及區域的住宅價格表現。截至 2018 年 3 月的 1 年內，全球主要的 57 個國家價格平均年增率為 4.8%，較上季增幅微增 0.2 個百分點。

但由於全球貨幣政策趨緊，以及低利誘因逐步消散，去年第一季還有 18% 受調查國家的房價漲幅超過一成，但今年只剩 9%。而香港的住宅指數從上一季的第二名到今年第 1 季的強漲 14.9% 居冠。

香港萊坊高級董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，預計香港年底將會加息一次，但仍處於低息環境，即使政府開徵一手房的空置稅，但預期對樓市影響不大。因為如果稅率水平偏低，發展商只會視之為持有成本， 並轉嫁價給買家，因此相信樓價短期內沒有回落跡象, 預料今年一般住宅和豪宅樓價將上升 8-12%。

萊坊國際住宅部研究主管 Kate Everett-Allen 表示，本指數從 2008 年開始公布以來，香港分佔 10 次冠軍，次數超過其他國家。雖然未來三到四年將提供 9 萬 6 千戶的新供給，以及利率調漲的威脅，但在中小型產品價格強勁成長帶動下，平均房價續創新高。

而小國寡民的馬爾他及英屬澤西島則因為供不應求，房價都有雙位數的增長。愛爾蘭則受惠於連續四年歐洲最強經濟表現，去年 GDP 就成長 7.8%，刺激房價年漲 12.7%。

此一統計資料顯示，全球 57 個國家漲多跌少，去年只有 8 個國家走跌。台灣則從去年第 2 季開始止跌回升，今年第一季年漲 4.1%，排第 33 名。瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，台灣從去年第 1 季房價還跌 1.7%，但第 2 季在雙北止跌後就轉負為正、年增 1.2%，脫離急跌險境。台中、台南甚至在 2016 年初觸底反彈，經過兩年的穩步向上，第 1 季均創房價新高。

對於今年下半市場走勢，雖然有全球升息的挑戰，但 4 月的全台五大銀行購屋貸款利率僅 1.629%，即使不是最低，也是史上第 3 低，再加上消費者物價指數成長率 1.49%，未達央行 2% 的升息門檻，房貸成本上漲的壓力尚不明顯。而房價走穩也將減低多殺多、逾放比激增的擔憂。

另一方面，從近期全台土地標售狀況回溫、預售推案量增的現象來看，若把土地當原料、預售屋當房市的「期貨」，一般來說，賣方開價受認同、預期價格往上，買方才會買單。在建物買賣移轉棟數提升的量先價行保證下，市場參與者已經對未來價格投下肯定票，預估全年價格漲幅維持在 3-5%。