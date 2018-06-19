〈房產〉5月五大銀行新承做房貸利率平史上次低 央行喊話買盤集中自住客

台灣央行今 (19) 日公布 5 月五大銀行 (包括台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做購屋貸款金額為 448.63 億元，較上月增加 107.65 億元，來到 4 個月高點，不過，房貸利率續下滑 0.002 個百分點至 1.627%，追平史上次低，央行認為，房貸利率其實與前期差異不大，而低利環境並未吸引投機炒作再起，目前房市買盤仍以自住客為主。

央行認為，近期房貸利率大約都處在 1.6-1.7% 左右，5 月房貸利率略較上月下滑，主要是因首購族的低利「青年安心成家方案」占比，由上月的 16.8% 提升至 17.2% 所致。

據六都地政局發布的 5 月買賣移轉棟數來看，5 月北市移轉棟數為 2631 棟，月增 46.9%、年增 31.2%，新北市為 5419 棟，月增 38.6%、年增 26.1%，桃園市為 3371 棟，月增 40.3%、年增 11.1%，台中市為 3664 棟，月增 32.3%、年增 8.9%，台南市為 2190 棟，月增 39.6%、年增 29.7%，高雄市為 3134 棟，月增約 25.3%、惟年減 2%。

整體來看，六都 5 月移轉棟數共 20409 棟，月增 36.6%、年增 16%，央行表示，目前觀察到的房市成交量較去年同期成長，但都是自住需求為主，「這幾年因為稅的關係，使投機客慢慢淡出市場」。

另外，央行公布，5 月本國五大銀行新承做放款加權平均利率為 1.464%，月減 0.013 個百分點，主要因周轉金和資本支出貸款利率下降。

若不含國庫借款，則 5 月五大銀行新承做放款加權平均利率為 1.520%，月增 0.016 個百分點。