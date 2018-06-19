【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週一個別發展，此前中國宣布向美國 500 億美元產品加征關稅引發貿易戰憂慮， 抵消能源股上漲影響。道瓊斯指數下跌 0.4% 至 24,987 點；標準普爾指數下跌 0.2% 至 2,774 點；納斯達克指數微升至 7,747 點。特朗普威脅對 2,000 億美元中國產品征 10% 關稅。

油價週一上升，因市場下調對 OPEC 可能增產幅度的預期。紐約 7 月期油上升 1.2% 至每桶 65.85 美元。金價上升，紐約 8 月期金上升 0.1% 至每盎司 1,280.1 美元。

香港股市上週五下跌，內地股市個別發展。物業管理股跑輸大市；有消息指中證監將嚴查證券評級機構，並規範創新企業詢價定價，令券商股受壓，中信證券（6030.HK）及海通證券（6837.HK）分別下跌 5.2% 及 3.1%；多家體育用品股發布公告澄清沽空機構相關質疑， 但股價普遍錄得下跌，安踏（2020.HK）及 361 度（1361.HK）分別走低 4.8% 及 5.1%；教育股逆市上升。個股方面，中國中冶（1618.HK）5 月新簽合同增速遠低於首四月，股價下跌 3.7%。恒生指數下跌 0.4% 至 30,309 點，國企指數下跌 0.7% 至 11,870 點，香港股市成交金額增加 17.8% 至 1132 億港元。上證綜合指數下跌 0.7% 至 3,022 點，滬深兩市成交金額增加 13.1% 至人民幣 3,495 億元。香港和內地股市週一假期休市。

◆ 行業及公司新聞

◇ 阜豐集團（546.HK）發布盈利預警，公司預計 2018 年上半年之綜合凈溢利將同比明顯減少，主要因今年首五月玉米顆粒成本及煤炭成本分別按年大幅增加 13.4% 及 15.4%，而包括谷氨酸鈉（味精）在內的主要產品售價未能相應上調導致有關產品的毛利率明顯下降。

◇ 高偉電子（1415.HK）發布盈利預警，公司預計 2018 年上半年業績將轉盈為虧，主要因智能手機行業需求疲軟導致銷售減少、及來自市場上其他供應商的競爭更趨激烈。

◇ 致豐工業電子（1710.HK）發布盈利預警，公司預計 2018 年上半年股東應佔溢利將同比下降 50%-70%，主要因原材料短缺而導致原材料成本大幅增加及直接工資增加使得毛利受壓。

◇ 榮豐聯合（3683.HK）發布盈利預告，公司預計 2018 財年（截止 3 月 31 日）股東應佔虧損將同比大幅減少超過 80% 至不多於 438 萬美元（上半財年虧損為 192 萬美元），主要受惠於運費回升帶動收入增長及錄得毛利（2017 財年錄得毛損）、及 2018 財年不需計提船舶之任何減值虧損（2017 財年減值虧損 1,600 萬美元）。

◇ 有才天下（6100.HK）經營中國最大的專注於中高端人才（平均年薪高於人民幣 10 萬元）的線上人才獲取服務平台（獵聘），於 2017 年底連接約 3,890 萬註冊個人用戶、24.9 萬名驗證企業用戶及 10.2 萬名驗證獵頭。公司絕大部分收入來自於向企業客戶銷售人才獲取服務。2015-2017 年，公司收益分別為人民幣 3.5、5.9 及 8.2 億元；2015-2016 年股東應佔虧損分別為人民幣 2.3 及 1.4 億元，但 2017 年因收入大增成功扭虧為盈錄得人民幣 900 萬元溢利。公司 2018 年第一季收益同比大增 67.4% 至人民幣 2.5 億元，而 2018 年第一季經營虧損僅人民幣 3,000 元（2017 年第一季經營虧損為人民幣 2,610 萬元）。公司今天起至 6 月 22 日招股，預計 6 月 29 日上市，招股價介乎 28.5-35.5 港元，淨集資額約 26.8 億港元（招股價中位數），市值介乎 141-176 億港元，相當於 1,288-1,604 倍 2017 年市盈率。相關同業前程無憂（JOBS.US）及 58 同城（WUBA.US）（後者擁用中華英才網）2018 年估值分別為 37.4 及 32.8 倍。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)