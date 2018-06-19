西安海天天(08227-HK)折讓19%配H股籌1.178億

西安海天天(08227-HK)公布，向創鷹、Zeal Warrior與Tampico Global配售3500萬股新H股，每股作價3.38港元，較上周五收市價每股4.17元折讓約18.94%；佔已發行H股股本5.14%，佔總股本2.24%。

集資1.183億元，集資淨額將為約1.178億元。預期所得款項淨額將用作集團之一般營運資金，其中，約6500萬元用於發展移動互聯，及無綫通訊系統配套設備研發、生產及銷售；及約5280萬元用於移動通訊天綫研發、生產及銷售，及移動通訊系統產品之海外市場開拓等用途。

創鷹為一間於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，由張勤全資及實益擁有，主要從事投資控股。Zeal Warrior 為一間於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，由陳瑋全資及實益擁有，主要從事投資控股及貿易。於本公告日期，陳瑋直接擁有14.5萬股H股，並透過香港錦昇企業有限公司間接擁有7334.7萬股H股。Tampico Global為一間於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司，由于泓全資及實益擁有，主要從事投資控股。

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