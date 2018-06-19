〈貿易戰升溫〉川普關稅加碼 人民幣走貶 瑞士法郎和日圓需求增

中國對美國關稅政策祭出報復性措施，美國總統川普週一表示，若中國不撤回其關稅決定，將對額外價值 2000 億美元的中國進口商品課徵 10% 關稅，貿易戰升溫的緊張局勢，使得人民幣貶至 5 月新低，而美元兌日圓與瑞士法郎則走低。

美元兌離岸人民幣價格走勢

美國政府在 15 日宣布將對價值達 500 億美元的中國進口商品，課徵 25% 關稅，預計在 7 月 6 日起，將對共 818 項、價值約 340 億美元的中國進口商品開始首波關稅制裁。

中國政府提出反擊，表示將對 659 項、價值約 500 億美元的美國進口商品，課徵 25% 關稅，包含黃豆、汽車與海鮮等。

台灣時間 19 日上午 8 點 30 分，美元兌離岸人民幣一度升至 6.4654，在中午則稍微回落至 6.4497。杰富瑞的分析師 Brad Bechtel 認為，這次的人民幣貶值不是由於中國人行的干預，而是受到中美貿易戰升溫所影響。

人民幣分為在岸價 (CNY) 及離岸價 (CNH)，在岸人民幣價格較受中國人民銀行政策影響，而離岸價格則是由離岸市場供需決定，一般認為較能反映市場情緒。

而由於市場對全球貿易戰的擔憂，投資者對日圓和瑞士法郎的需求提升。川普於美國時間週一宣布，將對額外 2000 億美元的中國進口商品課徵關稅後，美元兌日圓下滑 0.7%，週二上午暫報 109.78。美元兌瑞士法郎下跌 0.35% 至 0.9918。

美元兌日圓走勢

另一方面，因德國聯合政府的執政危機，以及歐洲央行計畫在 2019 年維持利率不變，使歐元承受壓力，根據 CFTC 上週五公佈的數據，投資者對歐元淨多單在 4 月 20 日達到高點後，淨多單數量已逐漸下滑，歐元兌美元略升 0.15%，暫報 1.1641。