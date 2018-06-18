中原：預計上半年金額約1,100億元 連續四個半年度破千億

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至6月13日，2018年6月份一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得771宗，總值101.1億元。預期整月約有2,000宗及275.0億元，將較5月的747宗及132.7億元，分別大幅上升1.68倍及1.07倍。估計金額將自2017年4月的386.3億元之後，創十四個月新高。6月初發展商積極推售多個新盤，銷情理想，預料會於本月開始陸續登記，帶動一手交投重上二千宗高水平。

截止至6月13日，2018年6月份登記宗數最高的新盤為屯門御半山，暫錄242宗，總值15.93億元。將軍澳日出康城4期B晉海II錄87宗，位列第二，總值7.09億元。啟德Oasis Kai Tak錄60宗，排名第三位，總值8.75億元。

按半年方面，截止至6月13日，2018年上半年一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得6,309宗，總值928.1億元。預計整個上半年有7,540宗及1,100.0億元，將較2017年下半年的8,740宗及1,072.7億元，分別下跌13.7%及上升2.5%。自2016年下半年起計，一手金額將連續四個半年度破一千億元水平。

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