劉強東：貿易戰會給美國品牌造成巨大傷害

為什麽？劉強東認為，越來越多的中國消費者喜歡購買進口產品。

北京時間6月18日午間消息，日前，京東CEO劉強東對外媒CNBC表示，中國與美國的貿易戰如果持續下去是一件很可怕的事，最終會傷害許多美國品牌。為什麽？劉強東認為，越來越多的中國消費者喜歡購買進口產品。

劉強東說：「在未來5年或者10年的時間裏，在較大的城市裏，大約有一半的購物將會來自進口商品，我很確定。」

這也就意味著，美國企業將會擁有巨大的機會，向更多的中國消費者銷售產品，他們想購買外國產品。

劉強東稱：「如果貿易戰長期持續下去，將是一件很可怕的事。」他告訴CNBC記者，這種貿易戰會給美國品牌造成很大傷害。

未來計劃

京東與阿里巴巴競爭，兩家企業向技術、零售、物流投資，以求贏得消費者。它們開設高科技超市，測試無人機送貨——給農村消費者送貨。

D.A. Davidson & Co研發主管吉爾·魯裏亞（Gil Luria）認為，京東與阿里巴巴都值得關註。雖然阿里巴巴增加了媒體業務、雲計算業務，以求獲得更大增長，但京東更像純粹的零售商。

魯裏亞說：「京東一心一意想成為超棒的零售商。在物流方面京東有優勢，在質量方面也有優勢，與騰訊還是盟友，這種合作很重要，因為京東通過騰訊與微信聯系在一起。」

因為與騰訊合作，京東可以直接通過微信接觸消費者。

在電子商務市場，京東與騰訊聯手挑戰阿里巴巴。去年有報道說京東、騰訊投入8.63億美元，獲得唯品會12.5%的股份。

魯裏亞解釋稱，對於京東來說投資很有意義，因為中國還有很大的機會。事實上，如果京東不向新技術、重要工具投資，就無法與阿里巴巴競爭。

劉強東說：「你必須提前3年甚至5年為未來增長做準備。對於京東來說，有一點最重要：我們的供應鏈服務是以我們的物流系統做為基礎的。然後就是技術。」

中國物流成本相對比較高，劉強東說京東會想辦法降低成本。京東與阿里巴巴都曾努力進入美國市場，現在前進的步伐放慢了。

貿易關系緊張

劉強東認為，中國與美國貿易關系緊張，這種氛圍影響了京東的信心，導致公司對進入美國信心不足，也阻礙的擴張計劃。

他解釋說，之前京東想向許多項目和企業投資，但從目前的形勢看，京東只能暫停計劃。他還說：「去年我們制定計劃，準備從今年開始進入美國市場，現在只能等待了。」

許多分析師認為，中國與美國極可能會達成協議，避免向進口商品征收關稅。

魯裏亞稱：「希望這些政策只是邊緣政策，最終雙方會達成和解，避免征收關稅。」魯裏亞還說，兩國最新的政策如果真的推行下去，許多企業和消費者會受到沖擊。

來源：新浪財經

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