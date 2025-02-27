DeepSeek加速陸大廠AI布局！阿里巴巴Qwen衝刺客戶端 騰訊元寶首超豆包

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-27 13:20

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DeepSeek 引起的 AI 熱潮為阿里雲貢獻百分之六、七十的新使用者。除吃到 DeepSeek 的流量之外，阿里也拿下蘋果大單。過去兩個月，依靠 AI，阿里股價持續攀升超 50%。

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值得一提的是，除吃掉其它 AI 流量之外，阿里自家的 Qwen 開源模型家族也是業內一個重量級玩家。從 2023 年 8 月起，阿里雲相繼開源 Qwen、Qwen1.5、Qwen2、Qwen2.5 等 4 代模型，囊括 0.5B、1.5B、3B、7B、14B、32B、72B、110B 等全尺寸，大語言、多模態、數學和代碼等全模態。

全球最大 AI 開源社區 Hugging Face 數據顯示，阿里 Qwen 開源大模型的衍生模型數量迄今已突破 10 萬，持續領先美國 Llama 等開源模型，穩居全球最大開源模型榜首，甚至 Hugging Face 公佈的開源模型榜單裡，排名前十的選手都是 Qwen 衍生模型。

由於 Qwen 家族大部分應用場景都是 To B，不是一般使用者，但無論是市場數量，還是模型品質，Qwen 家族都屬於 AI 世界第一梯隊。

周二 (25 日) 推出的 Qwen 推出 QwQ-Max-Preview 模型，這是一款基於 AI 基礎大模型千問旗艦版 Qwen2.5-Max 的深度推理模型，同日推出的 qwen.ai 功能變數名稱，使用者可直接訪問登錄使用 AI。

下一步，Qwen QwQ 還打算推出獨立 APP，顯然 Qwen QwQ 和 DeepSeek 一樣完全是面向客戶，這也意味著原本專精於 To B 的市場鯊魚，即將殺到大眾市場。

至於騰訊，本月中旬只僅是灰度測試微信搜索接入 DeepSeek，便迎來股價大漲 7%，騰訊元寶更獲得市場激烈反響。

騰訊是大廠之中最晚推出自研通用大模型和 C 端應用的一個，但近來開始加速大模型業務的步調，將 DeepSeek 接入騰訊文檔、QQ 瀏覽器、QQ 音樂、騰訊地圖等 14 個軟體，是大廠裡接入產品最多的一個。

騰訊元寶喊出業內首個「雙模態」的口號，用戶通過騰訊元寶 APP，可切換選擇使用 DeepSeek-R1 滿血版，以及 Hunyuan T1 深度思考模型。此外，元寶還新增文生圖功能，結合 DeepSeek 識圖主打差異化體驗。

除打開生態大門外，騰訊也打響 2025 年投放買量的第一槍。從 2 月 15 日開始，騰訊元寶啟動了大規模的廣告投放。根據數位內容行銷服務商 DataEye 數據，元寶投放素材量較上月同期上漲 345.1%，這也讓騰訊元寶在上周六 (22 日) 升至中國區蘋果免費 APP 下載排行榜第二，僅次於位居榜首的 DeepSeek，有史以來首次超越字節跳動的豆包。

當下，豆包的頭等大事就是如何面對 DeepSeek 的衝擊，但豆包大模型是目前拒絕接入 DeepSeek 的極少數之一，且整個字節跳動僅有飛書一款 C 端產品上線了 DeepSeek 模型。