協鑫集成併購半導體企業重大事項正在推動

A股光伏板塊受「531光伏新政」後，相關上市公司整體大幅下挫，通威股份(600438-CN)、隆基股份(601012-CN)、陽光電源(300274-CN)等龍頭公司股價跌幅居前。然而，協鑫集成(002506-CN)股價走勢較為堅挺，自5月31日至6月15日收盤，累計僅下跌0.59%。

業內分析人士表示，協鑫集成本次股價主要是受益於雙主業及海外戰略的推進，發力半導體雙主業，打開了公司新的成長空間，而提前布局海外市場也有效緩沖了531光伏政策的負面沖擊，2017年協鑫集成海外市場占比達26.37%，同比增長兩倍，預計2018年海外業務銷售占比將超過50%。

近日，協鑫集成(002506-CN)在深交所互動易平台上表示，該公司此前公告的並購半導體企業相關重大資產購買事項正在推動過程中，相關進展將及時公告。

根據協鑫集成早前披露的公告，該公司併購的標的資產為一家國家重點支持的半導體企業，該企業屬於半導體材料行業，交易對方為獨立第三方，與其不存在關聯關系。該並購擬擬通過發行股份或/及支付現金的方式進行，預計交易金額將達到股東大會審議標準。

協鑫集成董事長舒樺曾介紹，協鑫集團早已介入半導體行業，擁有一定的技術及行業積累。作為集團控股上市公司，進入半導體行業也符合協鑫集團整體發展戰略。

來源：界面

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