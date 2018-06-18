廣汽傳祺新款GS4上市 官方指導價全系下調1萬元

15日，廣汽傳祺GS4全新中期改款車型正式上市。本次改款，不僅對其外觀內飾進行了升級，同時對其軟件部分也進行了優化。廣汽傳祺宣布，新款GS4的官方售價在原基礎上全系下調10000元。

通過對比現款車型，新車前臉有兩處改動十分明顯。其一，頂配車型換裝了三顆矩陣式LED光源，看起來要更加精致有神；其二，新車前包圍也進行了調整，L形日間行車燈很是出彩，造型比較別致。進氣格柵則采用了家族化的淩雲翼式設計，極具品牌辨識度。

事實上，新車的最大改動是換裝了廣汽&騰訊聯手打造的「祺雲概念」智聯系統，首先屏幕尺寸上加大至10.1英寸，加之升級至最新流行的全貼合720p液晶屏幕技術，使得觀感媲美iPAD等數碼產品。

由騰訊車聯科技提供的雲端技術，支持海量優質內容實時點播，除了音樂、音頻節目之外還特別加入了騰訊獨家版權的NBA音頻轉播等。

GS4作為傳祺家族的走量擔當，平均月銷2.5萬輛左右足以證明了其不俗的產品實力。此次中期改款後，其產品實力得到了進一步提升。

來源：界面

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