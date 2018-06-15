中國證監會召開打擊市場黑嘴專項行動調度推進會

中國證監會新聞發言人高莉15日表示，證監會主席助理黃炜召開打擊市場黑嘴專項行動的調度推進會，督辦第一批專項執法行動8起市場黑嘴相關案件。

高莉介紹，針對市場廣泛反映的股市黑嘴違法從事投資咨詢業務、甚至編造傳播虛假信息，伺機操縱市場，非法謀取利益等突出問題，證監會部署專項行動集中查辦股市黑嘴相關案件，工作部署以來，證監會強化執法協作，目前案件查辦工作取得積極進展。這批案件有主體身份復雜、行為方式隱蔽、違法構成多元等特點，既有持牌咨詢機構還有分析師，也有網絡大V、博主等，還有從事客戶招攬、信息散布等輔助人員。從信息傳播形式看，自媒體、互聯網成主要載體，既有通過微博、股吧、視頻直播一對多的客戶招攬，也有微信、QQ私聊等點對點誘導投資者信息，有些涉嫌編造傳播虛假信息，有些搶帽子交易，有些組織團隊誘騙投資者入群入會。特别是通過網絡虛擬空間的特殊性給案件查辦工作帶來挑戰。一是主體身份識别難;二是資金轉賬普遍通過支付寶、微信，往往經過多道轉賬;三是虛假信息初始來源難以追溯;四是新穎違法手段的認定難度大。

高莉指出，會議提出進一步推進的指導意見，一是明確辦案方向;二是把握調查方法，既要從傳統路徑調查，還要從傳遞路徑細查;三是講究工作策略;四是借助外力，公安、網信支持;五是主動做好法律問題的預演預判。

高莉表示，會議指出股市黑嘴及其衍生的違法行為擾亂市場秩序，是危害市場健康運行的毒瘤，堅決打好專項執法行動的攻堅戰對震懾違法行為、維護信息傳播和公平交易秩序具有全局性重要意義，會議要求證監會各單位一是服從統一指揮，形成作戰優勢;二是落實工作保障，抽調精兵強將參與辦案;三是創新辦案思路;四是依法規範辦案，越是新型案件越要把握規律。

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