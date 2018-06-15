香港國際建設(00687-HK)僅餘一幅啟德地皮 留給自己！

海航旗下的香港國際建設(00687-HK)先後出售三幅啟德地皮後，餘下的一幅啟德土皮，集團副主席劉軍春介紹，進展按計劃進行，將於聖誕節前後打地基，11月申請預售審批，2019年初建上蓋，預期2019年初9月出售樓花。

該項目將以高質素樓盤定位，確實投資額仍待確定。將建不多於700個住宅單位，大中小型面積也有，配以精裝修。集團早前先後向恒基地產(00012-HK)和會德豐(00020-HK)出售了三幅啟德地皮，他表示除了價錢外，與對方的關係也是重要考慮因素。

他介紹，集團業務現分為三大類，包括傳統的地基工程業務，地產業務和投資業務。早前先後出售三幅啟德用地，套現大量現金，他表示有足裕資金作投資，並將成為集團增長動力。近期，集團便參與了海南高鐵股權競標，與母公司等企業共同參與競投，相關投資基金規模100多億港元，爭取該項目逾30%權益，該集團出資4億港元，仍有待公佈結果。海南高鐵擁有沿線數千畝土地，有不少發展機會。

另外，集團亦以8億港元，認購了香港航空旗下子公司，看好貨運物流行業，尤其是大灣區的發展，以至香港國際機場將建第三條跑道，也會帶動貨運物流市場。未來的投資計劃，他表示會考慮一帶一路的項目，也曾到美國考察項目。

文：周燕芬

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