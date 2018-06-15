雲端伺服器遭挑戰 廣達嚴陣以待 林百里：導入AI 現在要用機關槍

資料中心市場持續成長，廣達 (2382) 以白牌雲端伺服器龍頭之姿，面對強敵挑戰，董事長林百里老神在在。他說，廣達兩千年就開始雲端了，廣達才是「最大、最多」的業者，未來要如何保持第一名，他賣關子說，「現在不能跟你講」。不過，當被問及廣達是否因此會在組織上進行調整？他拍桌回答「好問題」。他指出，組織也是一個挑戰，是廣達要做的事情，不過要先把 AI 人工智慧做起來，一層一層往上疊。



廣達週五 (15 日) 召開股東會，不到 20 分鐘就順利落幕，會中通過去年財務決算表冊與盈餘分派案，去年營收回升到 1 兆元大關之上，達 1.02 兆元，但受匯率以及原物料成本上漲等因素，稅後盈餘為 143.67 億元，EPS 則為 3.73 元，較前一年的 3.93 元下滑 0.2 元。



在智慧型手機因行動網路應用而成為全球銷售量最大的科技商品之下，網路一線大廠建置大型資料中心的需求殷切且連年成長，廣達開創白牌雲端伺服器市場，率先跳過品牌大廠直接與全球科技網路巨擘做生意，多年來印證林百里的眼光精準，帶領廣達成功轉型。



不過，隨著緯創 (3231) 旗下雲端伺服器業者緯穎 (6669) 今年翻倍的大成長，今年每股盈餘被法人評估具備上看 40 元的實力，興櫃參考價更已突破 600 元大關，引發市場關注，林百里面對雲端伺服器市場競爭的問題時，語氣堅定地表示，廣達仍將會保持第一名。



但他賣卻關子表示，「要怎麼保持第一名，現在不能跟你說」，也顯示了在商業競爭轉趨激烈的態勢下，廣達有嚴陣以待的態勢。他指出，廣達雲端伺服器從兩千年起就開始了，「我們才是最大、最多的」，廣達要導入 AI 領域，推升雲端伺服器業務的進一步發展，「以前用的是步槍，現在要用機關槍」，同時，組織的調整也是挑戰，是要做的事情。

