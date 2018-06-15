林百里領軍 廣達啟動AI轉型 林霸氣稱「在AI硬件上一定要贏」

廣達 (2382) 在董事長林百里帶領之下，廣達轉型 AI 人工智慧的引擎正式啟動！林百里說，廣達以一個硬體提供者，碰到這麼好的時機，他感到非常興奮。他也信心滿滿用台語說，「輸人不輸陣」，廣達在 AI 硬件的發展上「一定要贏」。此外，對於同業再度放話要在今年超越廣達成為筆電一哥，林百里笑笑地說，現在還去談一次世界大戰幹嘛？「那已經是歷史了嘛」！他強調，現在是 AI 的時代，廣達所有事業部門都要搞 AI，包括筆電也是，但是得要了解 AI 應用才能去發展相關裝置，「現在戰場不同了，用槍砲的時代已經過去了」，AI 的應用已是鋪天蓋地，全世界聰明的人都去搞 AI。



廣達週五 (15 日) 舉行股東會，林百里在致股東報告書中指出，廣達今年正好是創業 30 週年，是一個很重要的里程碑，廣達致力於先進、高效能伺服器相關技術開發與品質的提升，使雲端設備業務穩健成長之外，也在智慧物聯網產品與技術的整合上多方著墨，如投入虛擬實境 (VR)、擴增實境(AR)、混合實境(MR) 的研發，同時也陸續開發將科技創新導入醫療產業的解決方案，以及 AI 的應用與服務，以期能多元化佈局開拓新的市場機會。



會後記者會中，林百里則是再度暢談 AI 的發展與廣達的願景。他指出，今年已進入 AI 的時代，廣達從筆電到伺服器的耕耘都已有相當的成績，雖然 AI 現在才為人注意，但其實廣達早在兩年前就已經開始發展，進軍 AI 伺服器。他提到日前廣達攜手科技部、台灣大與華碩合組 AI 國家隊，主導「國家 AI 雲端平台」建置案，建造一個 2 千顆 GPU 的 AI 雲，他感到非常興奮，透過此舉可以推動台灣的 AI 運算產業的發展，取得全球 AI 商機的領先地位。



他表示，廣達是做硬件的業者，必須要圍繞著 AI 應用開發產品，除了伺服器之外，還有很多終端週邊設備可以有推算功能，提供更即時更高密度的運算服務。他認為，科技產業的發展從數位革命到 PC 革命，後來是物聯網革命，現在則是 AI 革命，這是個很大的議題。



甚至在醫療上，也可以導入很多 AI 的應用。林百里透露，因為要研究 AI 在醫療上的可行性，他最近常常親自跑醫院去研究觀察，「因為要我親自去高層才會出來」，他笑著表示。



針對缺電議題，林百里指出，過去在生產線以人力為主的時代，工人吃飯穿衣都是自然的太陽能生成的，而當自動化後，工人被機器手臂取代，用的電就會多，所以他認為，AI 很耗電，因為運算非常耗電，IT 科技都用很多電，所以千萬不要停電，「你能不要 AI 嗎？」。



在高度重視 AI 的大趨勢之下，林百里最後表達了他對 AI 的企圖心，即是廣達在「AI 硬件上一定要贏」，並用台語表示「輸人不輸陣」。據了解，林百里為了與 AI 發展與醫院打交道的過程中，勤練台語，目前已有成果，在這次股東會後忍不住小秀一句話，令媒體驚豔。

