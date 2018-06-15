胡連拚增滲透率 董座稱中美貿易戰「是機會而不是威脅」

胡連 (6279) 深耕車用產品 40 年，累計產品達上萬種，站穩中國汽車連接器市場，董事長張子雄對於今年業績成長樂觀看待，並認為，中美貿易戰將加速中國本土汽車產業發展，因此對於公司而言「是機會而不是威脅」，「是利多而不是利空」。胡連今年第一季在中國的營收占比達七成，其中最主要客戶為吉利汽車，占比約 9%。張子雄表示，目前在吉利汽車出貨以電器盒為主，而隨汽車逐漸電子化，連接器的應用數量將更為廣泛，未來則將朝電動座椅等周邊配件著手，拉抬產品滲透率，而隨著吉利汽車擴大投資歐美及中國車廠，也有望藉此接觸到更多品牌客戶。



在新能源車方面，張子雄則認為，相較於燃油車，新能源車的數量尚未達普及階段，因此對於目前營收貢獻不大，然在電池束線部分一直有小量出貨給中國大廠，今年則將著重在大電流、大電壓的連接器開發，預計下半年可以通過認證，並希望透過與客戶協同開發的方式，加速佈局新能源車市場。



而展望今年的佈局，張子雄則提到，由於汽車產品價格競爭激烈，再加上中國人力成本提升，因此將加速提升自動化生產比例，藉此降低生產成本，而隨中國逐漸開放外資投資比例，也將加速與合資廠的合作佈局。此外，位於台灣的汐止新廠預計於明年第一季完工，第一季後開始投產，未來將成為南京廠外的主要生產基地。

