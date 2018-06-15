挖電信三雄低價4G限速吃到飽牆腳 亞太電祭出鴻海集團股東方案搶客

電信三雄 5 月間的 499 之亂後，現在改打 4G 限速吃到飽低價資費戰，亞太電 (3682-TW) 股東會下周將登場，今 (15) 日宣布推出股東優惠方案，月付 168 元限速 21M 上網吃到飽，鴻海 (2317-TW) 集團鴻準 (2354-TW) 、群創 (3481-TW) 、樺漢 (6414-TW) 股東也都適用，大挖電信三雄牆腳。

電信業者資費戰向來沒有停止過，中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW)、台灣大 (3045-TW) 用 499 元吃到飽方案吸引逾 200 萬人申辦，其中不乏解約搶辦，雖然推升 5 月的營收及獲利表現，但也對手機業者造成壓力，市場買氣持續凍結，對電信三雄來說，長期恐傷及 ARPU 及獲利的表現。

但事實上，低價戰火仍然延續，中華電推出 469 限速 21Mbps，遠傳則有 LINE Mobile 限速 21M 吃到飽 399 元方案，台灣大同樣也端出 21M 限速吃到飽前 6 個月 399 元方案；亞太電今日宣布宣布 2018 股東方案，9 月 30 日前亞太電股東及鴻海關係企業鴻海、鴻準、群創、樺漢股東全都適用。

亞太電指出，集團各公司股東包括新申辦、攜碼及續約，都可享「股東一路發」五大優惠，包括單門號 168，21Mbps 上網吃到飽 (24 期)、新壹大網 3/6/9 資費搭配手機購機、購買 SHARP 白色家電或 Apple Watch，合約前 6 期月租每月 168 的月租優惠等，另外，還可以低至市價 6 折的超優惠價格，購買多款智慧家電。

亞太電股東會將在 6 月 20 日舉辦，董事長呂芳銘在年報致股東報告書中強調，除持續投入研發深入 4G 服務品質，且同步為邁入 5G 做準備，積極加強大型基站建設，且規劃小型基站深入用戶生活範圍，結合集團優勢，共同發展 8K+5G 的生態系應用，未來將在 5G、物聯網、人工智能、機器人等應用領域繼續創建更多服務。