日本第一大航運巨頭：這個新規2020年若實施 「我們都將破產」

還有不到 18 個月，國際海運業的燃料環保新規就要正式實施了。這讓海運企業壓力倍增。

日本三大海運巨頭之一商船三井（MOL）社長兼 CEO 池田淳一郎警告稱，新規可能會使航運業損失 500 億美元，並迫使許多貨輪營運商停業，「我們都會破產」。

在接受英國金融時報採訪時，池田淳一郎表達了他對海運公司可能將無法獲得足夠多的承運訂單來彌補燃料新規造成的成本擴大。

按照 08 年通過的《防止船舶污染國際公約》（MARPOL）附則 VI 修正案，從 2020 年 1 月 1 日起，全球所有船舶燃料的硫含量必須從當前的 3.5% 降至不得超過 0.5%。航運業是全球首個受到國際法規約束來控制碳排放量的行業。

受新規所限，航運船隻將被迫採用價格更加昂貴、品級更高的船用燃料油，安裝碳排放凈化系統，或者使用液化天然氣等碳排放量更低的替代性清潔燃料。

目前航運公司使用的高硫船用重油成本在每噸 420 美元，而低硫船用油的成本則高達 630 美元。據池田淳一郎估算，新規將令海運公司的燃料油成本每噸增加 300 美元。

池田淳一郎還表示，整個社會都應當為低硫燃料的發展提供幫助和資金，客戶必須理解「設置燃料含硫量上限將有利於人類健康」，因此，他們的貨物運輸成本將攀升。

他還評價了川普關稅政策以及中美貿易爭端，擔心這些摩擦將升級為以牙還牙的緊張局勢，屆時，海運貨物運輸的數量有可能受到衝擊而大幅萎縮。

除此之外，海運行業本身就已承受着高油價之痛。今年第一季，油價飆升已經導致船隻用燃油價格跟漲，海運行業因此累計虧損超過 10 億美元。

儘管業界抱怨連天，但國際海事組織（IMO）秘書長林基澤上個月在接受普氏能源 (S&P Global Platts) 採訪時強調，新規不會改變，不會延遲，將準時實施。

在《財富雜誌》世界 500 強排名中，商船三井與馬士基、日本郵船及中遠集團作為僅有的四家國際航運企業入選。以純利潤及市價總值計算，商船三井居日本航運企業第一位。