歐股盤中─汽車、化學品類股走揚 主要指數漲跌互見

歐洲央行 (ECB) 昨召開貨幣決策會議，決議維持三大利率不變，並將於 2018 年底結束購債計畫；今 (15) 日歐股早盤，主要指數漲跌互見。

台北時間週五下午 5 點 58 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.20%，德國 DAX 指數上漲 0.03%，法國 CAC 40 指數上漲 0.39%，英國 FTSE 指數下跌 0.63%。

週五早盤，汽車、化學品類股走揚；其中，比利時材料科技公司 Umicore，因股票評級獲調升，股價一度上漲 3.6%。

為改善獲利，日前宣布大裁員的勞斯萊斯，股價大漲逾 10%。

由於第 2 季銷售表現不如預期，H&M 股價承壓，下跌 2.6%；特易購首季銷售表現符合預期，股價上漲逾 1%。

ECB 日前公布 6 月利率會議決議，維持主要再融資利率於 0.0%、隔夜貸款利率於 0.25%、隔夜存款利率於 - 0.40% 不變。

ECB 稱，將維持當前利率水準，至 2019 年夏季左右。

ECB 於聲明中表示，若後續經濟數據，可證實中期通膨展望，ECB 將在 2018 年底結束購債計畫，每月 300 億歐元淨資產購買規模，會持續到 2018 年 9 月；10 到 12 月的構債規模，減至 150 億歐元。

ECB 將 2018 年歐元區 GDP 下調至 2.1%，低於先前預期的 2.4%；並把 2018 年通膨率上修至 1.7%，高於之前預估的 1.4%。