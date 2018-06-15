綠葉製藥(02186-HK)：在研新化合物及新藥LY 03012臨床申請獲受理

綠葉製藥(02186-HK)公告稱，集團在研新化合物及中國1.1類化學新藥LY 03012緩釋片臨床申請已獲國家食品藥品監督管理局(「CFDA」)正式受理。

LY03012為一種口服的小分子化合物，非臨床研究顯示，作為一種全新的腦内單胺類神經遞質轉運體抑製劑，可以入腦併抑製突觸前膜5–羟基色胺轉運體(serotonin transporter,SERT)、去甲腎上腺素轉運體(noradrenaline transporter,NET)和多巴胺轉運體(dopaminetransporter,DAT)，從而增加突觸間隙的去甲腎上腺素、5–羟基色胺和多巴胺濃度，進而通過增強疼痛調節的下行抑製通路發揮鎮痛作用。此外，LY03012還能調節機體的睡眠–覺醒，能夠在發揮鎮痛作用的同時，不引起相關中樞系統不良反應，例如鎮靜和嗜睡。

集團已經為LY03012申請了化合物專利、晶型專利和長效緩釋片劑型專利。化合物及晶型專利已在中國、美國、歐洲、日本及韓國等國家取得。LY03012申報的適應症為糖尿病周圍神經痛、骨骼肌肉痛和纖維肌痛等慢性疼痛的治療。除中國外，本集團亦緻力於在美國，歐洲，日本及其他國家和地區註冊和上市LY03012。

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