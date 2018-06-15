中國動向(03818-HK)：駁斥GMT指控不真確、毫無理據及存有惡意

中國動向(03818-HK)公布，就GMT Research Limited於6月12日題為「ChineseSportswear Fake or Fabulous?（中國運動服裝純屬造假還是無與倫比？）」的報告。董事會得悉，報告載有關於集團及其財務表現的若干毫無根據的指控，尤其是有關其存貨管理及現金流量。董事會明確否認及駁斥載於報告的所有該等指控，並認為其並不真確、毫無理據及存有惡意。

董事會並不知悉根據上市規則第13.09(2)條及香港法律第571章證券及期貨條例第XIVA部須予披露之任何消息。公司正就有關事宜尋求法律意見，並保留權利向負責報告的有關機構及╱或相關人士採取法律行動的權利及╱或其他補償。

有外資券商分析員認為，GMT報告並無附帶實質證據，加上各管理層一直對投資者關注的問題有所解釋，料報告的殺傷力有限，安踏大跌更多是投資者趁機獲利離場，其基本面無可挑剔。券商亦發表報告唱好體育股，瑞信指狙擊報告為缺乏實質證據的推測，重申安踏(02020-HK)、特步國際(01396-HK)及中國動向「跑贏大市」評級及李寧「中性」評級。

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