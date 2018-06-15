中國國家文化產業(00745-HK)3900萬元收購搖搖車業務

中國國家文化產業(00745-HK)公布，斥資3900萬元收購Scan And Play(BVI)Limited，收購代價將以向賣方配發19.5億股代價股份的方式償付。

Scan And Play主要於中國從事搖搖車業務。根據協議，買方不可撤銷且無條件地向公司擔保及保證目標集團於保證期間的經審核綜合除稅後純利不少於300萬元。Scan And Play的搖搖車業務將與業務夥伴合作經營。業務夥伴負責提供安裝搖搖車設

施的場地並負責相關設施維護。此外，業務夥伴亦將在遊樂場、遊樂園、商業廣場等地點為搖搖車業務物色並開發新的場地。搖搖車的內置芯片令目標集團能夠取得搖搖車業務運作的實時數據，從而令其可以將相關數據用於發現其他商業機遇。營運溢利將根據相關訂約方所訂立的協議的條款由目標集團與業務夥伴分享。董事會認為搖搖車業務將為集團帶來新的收入來源。自搖搖車業務收集的大數據亦能夠為集團發現兒童消費市場的潛在業務機遇及開發新的兒童產品及服務提供切入點。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)