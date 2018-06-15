GMT做空中國體育品牌 點名安踏是騙子公司 股價只值10元

界盃即將登場、體育用品股或成市場焦點之際，做空機構 GMT Research 發出報告，點名批評安踏 (2020-HK)、361 度(1361-HK)、特步(1368-HK) 等股份，認為該等公司的財務數據不合理。

GMT 的報告指出，自 2005 年以來，在上市的 16 家中國體育用品公司中，已經有 9 家被證實是騙子，全部來自福建，同樣來自福建的安踏、特步和 361 度，其獲利能力亦不尋常地較龍頭公司還要高。GMT 建議賣出或回避這些公司。

報告稱，安踏、特步和 361 度產品售價只是行業龍頭的 1/4，但經營利潤率卻較龍頭公司還要高出逾 1 倍，令人難以理解，因為沒有理由產品廉價但經營利潤率卻特別高。

GMT 特別提到安踏，稱安踏 2017 年公司的營業利潤是有史以來第三高，利潤率難以置信，認為安踏要麼是世界最好的體育用品公司，要麼就是個騙子公司，GMT 稱他更傾向於認為安踏是個騙子公司，認為安踏只值港幣 10 元。強調即便安踏是世界上最好的體育用品公司，目前安踏 34 倍的估值也過高。

此外，GMT 亦認為，安踏所代理的 FILA 產品在大陸的銷售數字，與 FILA 品牌持有人在韓國公布的有出入。

對於 GMT 的指控，安踏公告反駁，指董事會強烈否認有關猜測，認為並不準確及具誤導性。公司正徵求法律意見，並保留採取法律行動的權利。

GMT 的報告令體育用品股走勢疲弱，其中安踏下挫近 8%，至於特步以及 361 度均跌超過 3%。

安踏股價

報告指裕元 (0551-HK) 相對乾淨，寶勝 (3813-HK) 會計上有些違規，李寧 (2331-HK) 虛增了 2011 年以來的營收，中國動向 (3818-HK) 虛增了 2011 年以來的利潤，361 度虛增利潤，特步操縱了利潤。