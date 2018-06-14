本港大型銀行按兵不動 維持P不變

美國聯儲局一如預期加息0.25厘，本港大型銀行均按兵不動，維持最優惠利率(P)不變。

其中，滙豐銀行率先宣布，最優惠利率維持在5厘水平，其後渣打香港、恒生(00011-HK)、中銀香港(02388-HK)亦宣布維持最優惠利率不變。渣打維持最優惠利率5.25厘；恒生及中銀香港維持最優惠利率5厘。

摩根資產管理環球市場策略師周奐彤出席電台節目後表示，美國加息步伐仍然較慢，屬循序漸進，預期本港銀行會在第三季，跟隨美國上調最優惠利率。

她又稱，美國減稅措施對刺激當地經濟的效果，或會在明年中減慢，有機會令美國經濟基本面轉弱，相信聯儲局會留意進展，加息步伐或會再減慢。

金管局總裁陳德霖表示，本港銀行調高最優惠利率只是時間的問題，重申港元資金流走及利息正常化，會對資產市場包括樓市，往後的健康發展提供有利條件，但過程中無可避免對資產市場帶來一些波動，呼籲小心管理好利息及市場風險。

美國聯邦儲備局議息後宣布加息0.25厘，符合市場預期，議息聲明預計今年還將加息2次，較此前預計的3次多1次。

中銀香港投資管理總經理陳少平表示，對美國經濟核心動力仍存有一定疑慮，雖然年底前再加息一次已成定局，但是否再加息兩次仍存在變數，美國整體審慎加息步伐未變。

來源：信報

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