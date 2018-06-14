德拉吉：通膨將持續朝目標水平靠攏 並未討論何時升息

歐洲央行公布 6 月利率決議，明確表示將於 12 月底結束 QE，且保持利率不變至少至 2019 年夏天之後，歐洲央行行長德拉吉召開新聞發布會，表示通膨將持續朝目標水平靠攏，目前並未討論何時升息。

雖然歐元區核心通膨尚未表現出令人信服的上行趨勢，德拉吉對歐元區通膨的信心沒有改變，表示歐元區在實現通膨可持續調整方面取得重大進展，長期通膨預期良好錨定。

德拉吉稱，經濟增速趨於溫和部分是因為臨時性因素，還受外部貿易減弱和不確定性影響，同時也反映了從高水平的回撤。德拉吉表示，經濟增長穩健且範圍廣泛，經濟前景面臨的風險大致均衡。

對於今年餘下時間的通膨前景，德拉吉表示，基礎通膨率料維持在當前水平附近，潛在通膨率依然總體低迷，不過預計將在年底上升，且此後將逐漸走高。德拉吉認為，總體來看，圍繞通膨前景的不確定性減少。

德拉吉在會上表示，歐洲央行下調了歐元區 2018 年經濟增長預期，不過維持之後兩年的經濟增速不變。具體來看，預計 2018 年 GDP 增速為 2.1%，3 月份時預期為 2.4%。預計 2019 年 GDP 增速為 1.9%，預計 2020 年 GDP 增速為 1.7%，均與前次預期保持一致。

更遠來看，德拉吉表示，有信心通膨將持續朝目標水平靠攏。即便是在資產購買計劃結束後，通膨也將持續朝目標靠攏。

雖然歐洲央行剛剛明確將於年底退出 QE，德拉吉表示，仍有必要保持大量貨幣刺激措施，委員會準備好調整所有政策工具。

此前的利率會議聲明提及，歐洲央行將保持利率不變至少至 2019 年夏天。對此，德拉吉表示，歐洲央行並未討論何時升息。歐央行委員會認為，市場不確定性正在上升，不希望淡化風險。

此外，德拉吉還提到來自義大利的波動性是一大風險，但稱現在低於兩周前。

德拉吉講話過後，歐元 / 美元持續下跌，跌破 1.17 關口，跌 0.8%，報 1.1699。歐元 / 日元也擴大跌幅，跌逾 1%，報 128.71。