歐洲央行下調了歐元區2018年經濟增長預期 但上調通膨預期

歐洲央行公布 6 月利率決議，明確表示將於 12 月底結束 QE，且保持利率不變至少至 2019 年夏天之後，歐洲央行下調了歐元區 2018 年經濟增長預期，但上調了今明兩年的通膨預期。

歐洲央行下調了歐元區 2018 年經濟增長預期，不過維持之後兩年的經濟增速不變。具體來看，歐洲央行大幅下調歐元區 2018 年 GDP 增速為 2.1%，遠低於 3 月份時預期為 2.4%。預計 2019 年 GDP 增速為 1.9%，預計 2020 年 GDP 增速為 1.7%，均與前次預期保持一致。

不過，歐洲央行上調了今明兩年的通膨預期，維持 2020 年通膨預期不變。具體來看，歐洲央行大幅上修歐元區 2018 年通膨率預期至 1.7%，遠高於 3 月份時的預期 1.4%。預計 2019 年通膨率為 1.7%，高於 3 月份時預期為 1.4%。預計 2020 年通膨率為 1.7%，和此前一致。

關於經濟增速，歐洲央行行長德拉吉在新聞發布會中解釋，經濟增速趨於溫和部分是因為臨時性因素，還受外部貿易減弱和不確定性影響，同時也反映了從高水平的回撤。

通膨方面，德拉吉也表達了對歐元區通膨的信心。德拉吉稱，歐元區在實現通膨可持續調整方面取得重大進展，長期通膨預期良好錨定。德拉吉表示，有信心通膨將持續朝目標水平靠攏。即便是在資產購買計劃結束後，通膨也將持續朝目標靠攏。德拉吉還特別提到，通膨預期變化主要反映出油價變化，這讓本月稍晚將舉行的 OPEC 會議對於原油供應的討論更引關注。