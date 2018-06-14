新華社透視“歡瑞世紀”等上市公司財務數據“打架”

公司去年部分業務板塊營業收入-202萬元，毛利率卻高達412.43%……歡瑞世紀(000892-CN)的年報數據最近有些惹眼。記者查詢上市公司近期公告發現，類似財務數據“打架”的現象還有不少。

業内人士分析，有的公司財務數據“打架”有一定合理性，但不排除有一些上市公司有意調節財務數據，甚至進行財務造假等情況。對於此類問題，監管部門應保持高壓，投資者也需提高警惕。

財務數據“打架”的企業有不少

在A股市場，財務數據異常企業有不少。

例如，去年營收5.36億元、同比增長10.64%，淨利潤為-1.26億元，同比下降2469.27%的三變科技(002112-CN);去年營收5億元、同比增長4.44%，淨利潤為-3968萬元、同比下降376.1%的遠望谷(002161-CN)等。

據記者不完全統計，深交所今年以來針對年報情況，給300餘家上市公司發過問詢函;上交所今年以來針對定期報告的問詢函件達130餘個。問詢函内容基本都涉及營收、利潤等財務數據，其中不乏“打架”的數據。

多種原因緻財務數據異常

不少上市公司在回復交易所問詢時，列出了自己的理由。大體分兩類，一類歸因於外部的競爭環境及不可控因素，一類歸因於自身發展的特殊性。

歸因於外部環境的相對多一些。比如，三變科技在回復深交所時稱，2017年公司所處變壓器行業競爭激烈、産能過剩態勢持續、價格戰、惡性競爭狀況未明顯改善，普遍存在低價中標情況;同時，運費、銷售費用、研發費用、財務費用增長，壓低了淨利潤。

有的財務數據異常主要是因為公司自身經營活動。如，皖江物流2017年度營收95.56億元，同比增長41.49%，但淨利潤同比下降32.33%。公司稱，營收增長較大的原因是物流貿易、電力、煤炭銷售增長;淨利潤下降則是因為煤炭價格上漲，導緻全資子公司淮南礦業集團發電公司淨利潤大幅減少。

“企業淨利潤是營收減去成本，扣除相關稅費等的剩餘所得，淨利潤增長一般伴隨營收增長。”信誠資本基金經理楊仲華說，不過一些周期性強或文化類行業企業，産品價格有時會出現大幅波動，但成本變動不大，就會導緻毛利率波動較大，影響財務數據。

也就是說，出現營收增長、淨利潤下降的異常財務數據，有時有一定合理性。但業内也認為，不排除部分企業為保住企業市值，或配合定增、減持等行為，在會計上做出安排，甚至財務造假。

監管應精準施策

業内認為，遇有上市公司財務數據“打架”現象，監管層應精準甄别，投資者也應更完整、準確地了解上市公司財務數據，警惕風險。

楊仲華認為，對於一些企業出現可疑財務數據的情況，監管部門應進一步要求其披露財務數據及數據異常原因，視情況配合現場檢查，進一步核實合同的真實性、財務數據調節的合理性等。

“如果上市公司涉嫌財務造假或信披違規，引起投資者對企業價值的誤判，監管層就必須嚴懲，不論是對上市公司還是其他相關的第三方，都要進行問責。”楊仲華說。

事實上，對財務數據造假，監管早已有明確規定。證券法規定，公司不按照規定公開其財務狀況，或者對財務會計報告作虛假記載，可能誤導投資者的，暫停其股票上市交易;拒絕糾正的，將終止其股票上市交易。

“投資者也要學會財務分析，併且更準確、完整地了解企業相關財務數據，而不是簡單地看一兩個財務指標。”無錫方萬投資有限公司總經理陳紹霞說，對於合法權益受到損害的投資者，也可以依法起訴，維護自身權益。

就上市公司本身來說，“信息披露部門應該配備專業人員，對一些異常財務數據應加強審核，準確、完整地披露相關信息，而不是簡單地套用公式。”陳紹霞說。

來源：新華社

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