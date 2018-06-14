【盈警】西伯利亞礦業(01142-HK)料年度錄得虧損

西伯利亞礦業(01142-HK)公告稱，相比去年同期錄得溢利，預期集團截至2018年3月31日止年度將錄得虧損。
主要是由於：(i)去年度若幹類型煤炭的售價大幅上漲以及俄羅斯盧布兌美元升值的情況於本年度併無再次發生，其他無形資産(與集團俄羅斯煤礦第1區及第1區延伸部分之採礦權有關)之減值虧損撥回減少約372,000,000港元;(ii)勘探和評估資産(與集團俄羅斯煤礦第2區之採礦權有關)於本年度錄得減值虧損約40,000,000港元，而去年相同勘探和評估資産錄得重大減值虧損撥回約1,918,000,000港元，這同是因為去年度若幹類型煤炭的售價大幅上漲以及俄羅斯盧布兌美元升值的情況於本年度併無再次發生;(iii)其他無形資産(與集團俄羅斯煤礦第1區及第1區延伸部分之採礦權有關)攤銷增加約92,000,000港元，塬因為該等其他無形資産於去年的估值增加;及(iv)第叁批可換股票據的估算利息增加約46,000,000港元。
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