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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月14日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
2303   聯電                   13253     -2519    00632R 元大台灣50反1         -17167         0  
2323   中環                    5443     -6347    2885   元大金                 -9429     -4640  
00637L 元大滬深300正2          4625         0    2887   台新金                 -5230     -6016  
2337   旺宏                    3492     15883    1605   華新                   -4617    -14241  
2888   新光金                  2696     -6253    2884   玉山金                 -3978     -7287  
2313   華通                    2572       350    2317   鴻海                   -3798     -4381  
00737  國泰AI+Robo             2569      3720    1303   南亞                   -3556    -28977  
00677U 富邦VIX                 2367         0    2367   燿華                   -3326     -1088  
2448   晶電                    2111      2582    2324   仁寶                   -2629     -9567  
0050   元大台灣50              1382     -8739    3682   亞太電                 -2538    -20235  
3059   華晶科                  1196     -1056    2891   中信金                 -2313     16510  
2882   國泰金                  1176      6840    2330   台積電                 -2053     -8873  
2409   友達                    1073      5066    2002   中鋼                   -1943      5998  
8112   至上                    1065      2314    2515   中工                   -1934     -7012  
1609   大亞                    1011     -4382    2344   華邦電                 -1883        49  
2481   強茂                     972     -4337    2610   華航                   -1580     -9199  
2340   光磊                     899     -2993    2886   兆豐金                 -1537     -7542  
2455   全新                     742      1132    2883   開發金                 -1520    -14405  
2353   宏碁                     711     -2331    2880   華南金                 -1501    -11192  
1309   台達化                   696      3280    3481   群創                   -1473     12360  
2338   光罩                     688        -8    2382   廣達                   -1448    -12989  
0061   元大寶滬深               657      6280    00664R 國泰臺灣加權反1        -1330         0  
2031   新光鋼                   642        97    2881   富邦金                 -1277      3540  
2890   永豐金                   617     14038    2349   錸德                   -1243      -251  
00631L 元大台灣50正2            568         0    1314   中石化                 -1070    -11281  
00633L 富邦上証正2              531         0    5880   合庫金                 -1034     -1522  
1718   中纖                     520      -362    2823   中壽                   -1011     -1227  
00693U 華頓S&P黃豆              453         0    2601   益航                    -984     -6303  
3048   益登                     450       220    1216   統一                    -953      1019  
2903   遠百                     431      2449    5871   中租-KY                 -814       129  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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