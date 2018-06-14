◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月14日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 2303 聯電 13253 -2519 00632R 元大台灣50反1 -17167 0 2323 中環 5443 -6347 2885 元大金 -9429 -4640 00637L 元大滬深300正2 4625 0 2887 台新金 -5230 -6016 2337 旺宏 3492 15883 1605 華新 -4617 -14241 2888 新光金 2696 -6253 2884 玉山金 -3978 -7287 2313 華通 2572 350 2317 鴻海 -3798 -4381 00737 國泰AI+Robo 2569 3720 1303 南亞 -3556 -28977 00677U 富邦VIX 2367 0 2367 燿華 -3326 -1088 2448 晶電 2111 2582 2324 仁寶 -2629 -9567 0050 元大台灣50 1382 -8739 3682 亞太電 -2538 -20235 3059 華晶科 1196 -1056 2891 中信金 -2313 16510 2882 國泰金 1176 6840 2330 台積電 -2053 -8873 2409 友達 1073 5066 2002 中鋼 -1943 5998 8112 至上 1065 2314 2515 中工 -1934 -7012 1609 大亞 1011 -4382 2344 華邦電 -1883 49 2481 強茂 972 -4337 2610 華航 -1580 -9199 2340 光磊 899 -2993 2886 兆豐金 -1537 -7542 2455 全新 742 1132 2883 開發金 -1520 -14405 2353 宏碁 711 -2331 2880 華南金 -1501 -11192 1309 台達化 696 3280 3481 群創 -1473 12360 2338 光罩 688 -8 2382 廣達 -1448 -12989 0061 元大寶滬深 657 6280 00664R 國泰臺灣加權反1 -1330 0 2031 新光鋼 642 97 2881 富邦金 -1277 3540 2890 永豐金 617 14038 2349 錸德 -1243 -251 00631L 元大台灣50正2 568 0 1314 中石化 -1070 -11281 00633L 富邦上証正2 531 0 5880 合庫金 -1034 -1522 1718 中纖 520 -362 2823 中壽 -1011 -1227 00693U 華頓S&P黃豆 453 0 2601 益航 -984 -6303 3048 益登 450 220 1216 統一 -953 1019 2903 遠百 431 2449 5871 中租-KY -814 129 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股