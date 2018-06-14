神基接單傳捷！Getac A140獲雀巢旗下Wagner採用 業績添動能

神基 (3005) 接單傳捷！該公司宣布其品牌全強固式平板電腦 A140 獲國際食品大廠雀巢旗下的 Wagner 採用，作為德國工廠發展工業 4.0 的重要推力。這是神基自去年成功打入歐洲車用市場，增添營運動能後，再度受到歐洲國際級大廠的肯定。



神基指出，Nestle Wagner 每年約生產 3.5 億個冷凍食品，是歐洲最大規模的冷凍披薩製造商之一。為讓製程全面因應未來數位化趨勢，同時更進一步提升效率，該企業為員工配備 Getac A140 全強固式平板電腦，在提升作業靈活度的同時，也實現製程的數位化。



神基說，A140 是 Getac 有史以來最大尺寸、功能最強勁的全強固式平板電腦。這部裝置憑藉出色效能脫穎而出，通過 MIL-STD810G 與 IP65 認證，能夠承受從 1.2 公尺高度掉落、攝氏 - 21 度至 60 度 (工作溫度) 和攝氏 - 51 度至 71 度 (存放溫度) 的極端溫度以及下雨、潮濕、震動、撞擊等極端天候因素影響。搭配可靠與多樣化的功能，適用 Wagner 生產狀況。



在食品製造過程中，無論如何都不能有汙染物落入食品。在採用 A140 後，即使裝置不小心掉落也不會造成機體破損，讓 Nestle 得以確保生產品質不會受到影響。此外，此款平板專為使用者操作而設計，裝置可輕鬆握持，而其 14 吋螢幕可提供足夠空間清楚顯示所需軟體應用程式，例如 SAP。所有標準 SAP 資訊皆可顯示，而交易也能使用手寫筆完成。

