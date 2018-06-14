〈金融發展行動方案〉金融+產業+科技進軍國際 用百兆資金帶動台灣經濟

金管會主委顧立雄今 (14) 日向行政院報告「金融發展行動方案」，顧立雄定調為「金融 + 產業 + 科技」進軍國際，目的是將台灣打造為前瞻、具競爭性金融市場，其中在銀行業將擴大金機構規模，打造國際化理財平台；證券期貨業則希望 2 年內股市新增百檔上市櫃公司。行政院副院長施俊吉也說，政府會運用銀行、證券、保險業上百兆的資金，協助台灣經濟成長。

「金融發展行動方案」有四大願景，分別是「金融攜手產業」、「結合科技創新」、「進軍國際市場」、「普惠金融服務」，方案公布後，行政院副院長施俊吉與金管會主委顧立雄，將會開啟社會對話機制，與產業座談，把政策更清楚說明。

施俊吉表示，我國銀行體系有 40 兆元存款，上市櫃公司股票市值 37 兆元，保險業有 23 兆元資金，加起來剛好 100 兆元，規模是台灣 GDP 的 5 倍，100 兆也是政府預算的 50 倍，這些通通都掌握在銀行、證券、保險業手上，可見金融業實力雄厚，政府一定要運用金融力量協助台灣經濟成長。

顧立雄表示，台灣金融機構因為 overbanking(銀行家數過多過度競爭)，嚴重損及競爭力，加上台灣金融體系存在 10 兆超額儲蓄，如何引導資金協助產業擴充發展，並且跟隨台商布局全球，建構台灣理財需求平台，是金管會未來的施政方向。

「金融發展行動方案」共設定幾項目標，銀行業部分，希望擴大金融機構規模，打造國際化理財平台；證券業目標則是 2 年內股市新增百檔上市櫃。

保險業部分，則是在 3 年內提高保障型及高齡化商品佔比，至新增保單契約的 60% 以上，微型保險累積承保人數，5 年內超過 100 萬人，資安保險保費收入年成長率達 25%，及每年創新商品件數超過 20 件等目標，並且引導保險資金投資 5+2 創新產業，新增投資金額增加 1500 億元。

至於金融科技創新方面，顧立雄表示，則是 3 年內，每年受理 10 件實驗申請案；推動設置金融科技實體園區，預計 9 月揭幕；並結合金融總會「金融科技創新嘉年華」與金融研訓院「FinTechDays」，擴大舉辦「2018 台北金融科技展」，成為台灣最大金融科技創新交流平台，展期預計是 12 月 7 日至 8 日。還希望透過二家純網路銀行的開放，以及透過科技新創，激勵金融產業效能提升，讓金融業更具競爭力。