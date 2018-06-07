聯強揮軍強固電腦 與神基策略聯盟 首戰拿下澳洲逾千台救護車標案

聯強 (2347) 積極佈局物聯網、雲端服務與 AI 等新的領域，近來與集團關係企業神基 (3005) 策略聯盟，成功打入軍工醫領域，接連獲得大型標案訂單。聯強指出，雙方合作除了在澳洲取得超過千台的救護車緊急救護系統標案外，亦拿下多國國防相關標案，象徵聯強的布局再向前邁進一步。週四 (7 日) 聯強與神基股價同步上漲。



聯強副總裁杜書全表示，神基為國際強固型電腦領導廠商之一，專注於軍用與工業等級的產品，適用於包括國防、公共安全、公用事業、交通運輸、緊急救災及現場服務等領域，其強固能力、可靠度以及安全性皆獲得市場的肯定。基於物聯網應用擴展到室外、耐高溫、耐高震動等嚴酷的環境，所以，神基強固型的電腦是拓展物聯網商機的重要產品。



神基董事長黃明漢則表示，神基積極推出強固型電腦的附加價值解決方案，近年來加強與跨國大型通路商合作，今年將積極拓展亞太市場。黃明漢指出，透過聯強在亞太各國綿密的通路覆蓋率，一方面可開發更多潛在客戶族群，同時也利用其在地的客戶關係連結與專案管理能力，以及完善的運籌與客戶服務機制，提供終端客戶最即時與完善的服務。



聯強澳洲近期拿下超過千台的車載行動醫療救護系統的案例，即是採用神基 Getac 強固型電腦。透過在救護車裝置智能化車載電腦解決方案，勤務中心可指揮就近的醫護人員快速趕赴現場、即時調閱病歷以利傷患在現場與就醫途中之緊急救護、爭取黃金救護期內早期辨識，並啟動緊急救護系統，提高救護效能。聯強對快速拓展軍工產品商機深具信心。

