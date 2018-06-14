【大行報告】交銀：在A股市場里 投資者應該投資小市值公司

交銀國際發表研報指，在中國股市泡沫破滅三年後，投機主義又捲土重來。以本傑明•格雷厄姆(Benjamin Graham)定義的、内在價值較低的股票，自第一季度開始跑赢那些内在價值較高的股票。至今，價值投資的彼岸仍然遙不可及。

該行稱，價值投資在中國從未一直奏效。該行的統計分析發現，估值作為解釋股票回報的一個因數在統計意義上併不顯著，而且準確率非常低。該行在同一個分析發現，小市值、穩定的盈利修正和六個月的價格動量逆轉在中國市場最為有效。在這些因素中，小市值和價格動量反轉是統計意義上最顯著的因數，而準確度非常高。

因此，在A股市場里，投資者應該投資小市值公司，同時可以利用階段性的價格動量逆轉作為建倉的節點。投資者很可能將隨便地否定小市值效應、把小市值效應作為投機主義而為。然而，該行註意到小市值效應其實在全球市場比比皆是，而諾貝爾獎得主之一尤金·法瑪教授(Eugene Fama)很久以前就將其收錄為一種顯著的有效市場失效的例子。

交銀統計分析發現，小市值效應也是香港市場回報最重要的因素。鑒於小盤股和大盤股是整體市場内部的兩個相無交集的組成部分，小盤股的超額回報一定來自於大盤股。

市場很多專家認為，大盤股具有確定性、流動性溢價。然而，正是因為低風險和高流動性，大盤股才會成為小盤股獲得超額回報的來源。這是因為低風險的投資一般都伴隨著低回報。同時，高流動性誘使大盤股持有者投機於由增長預期波動而帶來的短期機會。因此，高流動性為下一個投機者臨時接盤提供了便利。小盤股持有者則沒有這樣的奢侈，因為這類公司的流動性很低，交易成本也很高。從長遠來看，這部分持有者必須像公司所有者一樣思考長期的遠景，而不是猜測交易對手的情緒波動。因此，投資大盤股反而更類似於短期投機，而投資小盤股其實是一種長期投資。

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