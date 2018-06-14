【異動股】稀土概念股早盤逆市拉升 盛和資源(600392-CN)漲超5%

今日早盤，稀土概念股逆市拉升，盛和資源(600392-CN)漲5.72%報15.90元，五礦稀土(000831-CN)漲4.51%報10.89元，正海磁材(300224-CN)盤中一度漲逾5%現漲4.26%報9.06元，銀河磁體(300127-CN)、廣晟有色(600259-CN)漲超3%，北方稀土(600111-CN)、中科三環(000970-CN)等個股紛紛走高漲近3%。

消息面上，近期，稀土價格出現持續上漲。統計數據顯示，自5月28日以來截至6月12日，氧化鐠釹出廠報價由32.5萬元/噸上漲至33.8萬元/噸;鐠釹合金出廠報價由41.5萬元/噸上漲至42.5萬元/噸;中重稀土方面，氧化鋱由295萬元/噸上漲至308萬元/噸，氧化釓由11.7萬元/噸上漲至13.8萬元/噸。

分析人士普遍認為，下游磁材企業開始逐步補庫存，對稀土價格形成一定拉動，同時環保核查造成冶煉廠開工率進一步下滑，導致供應量減少。在此背景下，稀土行業步入新一輪漲價周期，相關上市公司業績增長有望進一步提升。在“漲價+成長”兩重利好共振下，近期，機構對稀土龍頭標的的關注度逐漸上升。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)