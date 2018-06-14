中國中鐵(601390-CN)擬實施市場化債轉股 引入增資約116億元

中國中鐵(601390-CN)6月13日晚間公告，擬實施市場化債轉股。公司擬引入中國國新、中國長城、中國東方、結構調整基金等9家投資機構，以債權和現金對公司下屬子公司二局工程、中鐵三局、中鐵五局以及中鐵八局四家公司，合計增資115.97億元。增資後，公司仍為標的公司的控股股東，資産負債率預計從79.89%降至78.52%，降低約1.37個百分點，公司的有息負債靜態預計減少約115.96億元，年利息支出節約不少於5.8億元。

截至2017年12月31日，中國中鐵負債總額為6744億元，資産總額為8441億元，資産負債率為79.89%。本次市場化債轉股中國中鐵共確定了四家子公司作為債轉股標的公司，債轉股標的公司及所屬企業負債額截至2017年底合計高達1455.94億元，所涉企業中資産負債率最高達到84.92%。

公司表示，實施此次市場化債轉股，是貫徹落實“三去一降一補”政策，有利於降低上市公司資産負債率。標的公司資産負債率得到明顯降低，槓桿率高、財務負擔重的問題將得到有效解決。

近年來，央企整體資産負債率高企，已成為製約央企進一步優化發展的製約因素。推動央企市場化債轉股改革，能有效降低央企槓桿率，減少債務支出負擔。早在中國中鐵之前，就已經有中國船舶、中國鋁業等央企通過市場化債轉股的方式改善企業内的資本結構，引入其他投資者併以此來減少公司每年的利息費用、財務費用等。

來源：中國證券報

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