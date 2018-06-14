【異動股】保險板塊領漲兩市 中國太保(601601-CN)漲近4%

今日早盤，保險板塊快速拉升領漲兩市，板塊整體指數漲超2%，截止發稿，中國太保(601601-CN)漲3.84%報36.28元，西水股份(600291-CN)漲3.0%報14.44元，新華保險(601336-CN)漲2.54%報47.97元，中國平安(601318-CN)漲2.24%報65.18元，天茂集團(000627-CN)漲2.05%報7.45元，中國人壽(601628-CN)漲1.43%報24.83元。

消息面上，國務院決定建立養老保險基金中央調劑制度，中央調劑基金由各省份養老保險基金上解的資金構成，按各省份職工平均工資的90%和在職應參保人數作為計算上解額的基數，上解比例從3%起步，逐步提高，7月1日起實施。

此外，6月13日，三家A股上市保險公司1-5月原保費收入公布，三家公司的壽險原保費持續保持正增長，中國平安(21.29%)>新華保險(8.91%)>中國人壽(2.88%)，各公司原保費的正增長是由於續期保費的增長拉動(其中平安個人業務前5個月續期保費占原保費的65%，同比增長46%，從而帶動平安原保費實現21%的增長)，三家公司新業務原保費預計仍處於負增長。從中國平安披露的新單保費來看，前5個月累計個人業務新單原保費增速為-9%(前1-4月為-11.17%)，相比前4個月略有收窄;單月來看，5月份單月個人業務新單同比增速為9.45%，2018年以來首次實現單月正增長，預計後續隨著保障型產品占比提升及基數不高將迎來單月新單保費增速持續回暖，預計上半年三家公司的個險累計新單保費增速為新華(-30%左右)/平安(-15%左右)/國壽(-25%左右)。

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