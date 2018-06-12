1個月Hibor直逼1.5% 港銀瘋搶錢 市場料定存利率難跌

香港銀行資金持續緊俏，拆款利率 (Hibor) 昨(11)日繼續普遍上升，其中與房貸利率相關的 1 個月拆款利率直逼 1.5%，連升第 10 個交易日。市場人士認為，美國升息在即，香港銀行很快會上調最優惠利率(P)，香港銀行定存利率將易升難跌。

財資市場公會數據顯示，昨日除了隔夜拆款利率回軟外，其他期限拆款利率都繼續上揚，其中 1 個月拆款利率報 1.49679%，續創近 10 年新高，較上日升約 0.04%；長利方面，3 個月以上拆式微升，6 個月拆款利率企穩在 2% 以上、1 年期拆款利率報 2.41929%。1 個月拆款利率與同期美息的息差收窄至約 0.549%。

1 個月拆款利率直逼 1.5%。 (圖：香港財資市場公會)

港匯則繼續靠穩，昨全日在 7.847 水平以下上落，最強曾見 7.8453，於晚上近 10 時報 7.8464。

美元兌港元走勢

銀行繼續上調定存款利率，永隆今 (12) 日起上調 1 年期港元定存利率，港幣 1 萬元或以上存款額，定存利率由 2.05% 上調至 2.25%；存款額達港幣 50 萬元或以上，定存利率由 2.1% 提高至 2.3%，需要經該行手機應用程式「一點通」申請。

《星島日報》引述永隆銀行存款部主管龔志明表示，在升息壓力下，銀行業今年專注爭取存款，該行主要因應同業調整而上調定存息率。

龔志明指出，因應美國本週升息預期、加上半年結因素及小米等大型新股招股在即，市場資金流動性趨緊，令香港拆款利率持續上升。

他認為，市場己幾乎百分百肯定美國這個月將升息，預期香港銀行有機會「很快都上調最優惠利率 (P)」，相信拆款利率或維持高企，香港銀行定存利率將易升難跌。

香港《明報》援引華僑銀行經濟師謝棟銘及華僑永亨銀行經濟李若凡發佈的報告預計，Fed 會議、半年結算、上市企業派息及大型招股活動的因素疊加，驅使市場繼續提前為夏季資金緊張的情况進行部署，1 個月港元拆款利率將在短期內上探 1.5%。

