香港國際建投(00687-HK)「間接」認購香港航空換股債

香港國際建投(00687-HK)公布，6月13日，公司間接持有全部合夥權益的HKICIM Fund VI, L.P.認購由Holistic Capital Investment Limited(下稱HCID)發行的8億可換股債券。HKAI(香港航空投資發展有限公司)全資附屬公司Holistic Capital Investment Limited，而香港航空投資發展有限公司又由香港航空全資擁有。

香港國際建投於行使可換股債券附帶之兌換權時，將由HCID人予以配發A類股。可換股債券息票率8厘，年期3年。

香港國際建投一直積極物色可增加集團收入來源的其他商機，包括擴展其業務之資產管理分部。董事局相信，認購事項所產生之固定利息收入將為集團帶來穩定現金流來源及擴展集團業務之資產管理分部。此外，預期認購事項將有助集團與發行人及香港航空建立業務往來。香港航空投資發展有限公司為一家投資控股公司，主要從事股權投資。香港貨運航空為一家位於香港之全貨運航空公司，提供國際公共空運服務。

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