〈分析〉馬斯克砸2490萬回購股票 產業專家：你還敢放空特斯拉嗎？

特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 週三股價上漲，因為執行長馬斯克 (Elon Musk) 揭露他又再次大量回購公司股票。

特斯拉股價走勢

馬斯克以均價 343.78 美元或 2490 萬美元信託回購 7.25 萬股，而在此趟交易後，馬斯克目前持股 3370 萬股。

上個月馬斯克甫以 990 萬美元回購 3.3 萬股，而這次他的回購均價較上回上漲 15.2%，兩次平均每股 298.50 美元。若以現在的股價來看，馬斯克 5 月回購的股票價值已經增加 150 萬美元。

扣除最近這兩次回購，馬斯克自 2017 年 3 月以降不曾在公開市場買過任何特斯拉股票。

特斯拉是目前市場上空頭最多的股票，但作空特斯拉風險如何？

看跌特斯者最大論點就是，特斯拉面臨太強烈的競爭，恐怕會被取代。但問題是，像 BEV 新能源車這一類相較新的產業，事實上同業會為特斯拉提高整體需求而不是互搶顧客，也就是一起把餅做大，而不是搶餅吃。最終，就算是最忠誠的品牌顧客，若缺乏供應和經銷商的動力，也會讓這些顧客捨棄那些所謂的「特斯拉殺手」。

有強烈觀點認為，因為既有的車廠競爭力太強大，特斯拉車的需求必然會下降，這論點在成熟的飽和市場上行得通，例如面紙業、洗衣粉業之類的，新進入行業者只能從同業手上搶餅吃的狀況。但是純電動車 (BEV) 產業或整個 EV 領域包含 (PHEV 這類混合動力車) 都不能套用此論點。

消費大眾其實還不了解 BEV，例如安全性、效能、最大行程距離、充電位置、充電時間、電池退化、轉售價值等許多決定購買的因素。一份針對 2500 名以上美國駕駛做的調查顯示，60% 受訪者表示他們「不知道電動車」。(來源：Electrek）

這意味在教育群眾方面還有很多工作要做。經由更多競爭者投入，他們會帶動消費大眾更了解這項產品，更清楚在購買電動車時有哪些因素需要考量，在同業讓消費者了解電動車應比較那些類別的同時，也會發掘出產業領導者在這些類別的優異性，進而選擇排名最前面者，而這種種可能最後都指向特斯拉。

電動車需求超過現有供應量

特斯拉的版圖是否岌岌可危？接下來幾年將有數款車輛會進入市場，這些會搶走特斯拉的市場，或者市場夠大到人人都能分一杯羹？在理解競爭對手可以提升整體類別需求後，再來看看這塊餅能多大。

全球插電式混合動力車銷售達 128.1 萬輛，占全球房車銷售的 1.34%，美國插電式混合動力車銷量略低於 20 萬輛，占美國汽車銷售量的 1.16%。

美國對電動車的胃口越來越大，一項 AAA 的新調查顯示，20% 或約 5000 萬美國人下一次購買車子就願意考慮電動車，這比去年調查的 15% 比例提升。

Deloitte 調查也同樣發現，18% 美國駕駛下一輛車就想買 EV，在某些國家這個比例更是從 13% 一直高達到 56%。

根據《Seeking Alpha》Pale Blue Dot Research 計算，今年在美銷售的 EV 僅有 32.5 萬輛，但卻有 340 萬名駕駛今年就想買輌 EV，就算特斯拉的 Model 3 下半年每週產量達到 5000 輛，頂多也只增加 13 萬輛 EV 可以賣罷了，可以看出遠遠不足以滿足需求。

BMW 也說，因為目前電池成本沒有獲利，所以至少到 2020 年之前不會量產 EV，這對特斯拉來說不是問題，因為靠著 Panasonic 的幫助，今年稍晚就可以突破 100 美元 / kwh 電池屏障了。

除了需求過剩、供應不足以外，同業競爭難以撼動特斯拉需求的另一個原因是，經銷商尚未準備好販售 EV，不會真的將 EV 推銷給上門的顧客。

2014 年消費者報告顯示，幾乎沒有那些經銷商有大量插入式混合動力車種類可以選購，大多都只有一兩款可選擇，調查中的 85 家經銷商只有 15 家擁有超過 10 種車可以選，這會嚴重縮限可以選擇的顏色和裝飾。

此後，2016、2017 甚至 2018 的報告仍同樣有這些問題，或經銷商對 EV 也不熟，例如不清楚所在州和聯邦的獎勵措施，或者顧客無法試車，因為經銷商根本沒充好電，如此表現根本難以吸引顧客選擇電動車。

結論

對於不熟悉 BEV 產業的顧客，隨著各車廠爭相投入，會教育廣泛客戶更了解這項產業，自然也會了解誰才是市場領導者，最終特斯拉將在缺手旗鼓相當的對手下，以及對手庫存不足、經銷商教育不夠的情況下贏得勝利。換句話說，這場競賽不僅對特斯拉有好處，也是必要的。

如此看來，你還能持續做空特斯拉嗎？