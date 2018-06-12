這家華爾街投行依舊給了特斯拉500美元目標價 這是他們的邏輯

上周，一向堅定看漲特斯拉的摩根士丹利分析師 Adam Jonas 一度對特斯拉失去了信心。他認為股東大會後特斯拉股價飆升是技術性軋空，因此選擇維持對特斯拉「與大盤持平」的評級和目標股價 291 美元不變，而且基本「唱衰」了所有馬斯克的重頭戲承諾。

但沒有想到的是，全球最古老的投行之一貝倫貝格銀行（Berenberg Bank）卻對特斯拉無比看好，不僅將特斯拉目標股價維持在每股 500 美元，還將其股票評級維持在買入評級。

此消息一出，疊加特斯拉周末宣布在全球範圍內第 10000 個超級充電樁正式投入使用的利多，特斯拉股價收漲 4.55%，報 332.10 美元。而 500 美元的目標價格與這個數字相比，還有 50% 左右的上漲空間。

在上周五的研報中，貝倫貝格表示，

市場普遍認為，與傳統設備製造商（OEM）之間的競爭是特斯拉麵臨的主要威脅，但這是低估了特斯拉技術優勢範圍的表現。而這種技術優勢體現在其整個電子架構設計之中。

這對於傳統汽車製造商而言是一個決定性障礙。特斯拉中心化、集成化、由技術驅動的電子架構為它提供了更多靈活性，也能為 OTA（空中升級系統）提供更多可能性。與此相反的是，傳統廠商的電子架構導致電子控制單元（ECU）分散，過多的複雜性和不兼容性由此產生。

特斯拉「平民神車」Model 3 的狀況一直備受關注。在 5 月初那場令人震驚的財報電話會上，馬斯克曾談到分析師們關心的 Model 3 利潤率問題，稱年底前 Model 3 毛利率會在 20% 上下，而且公司對明年達到 25% 也有信心，這是一個「絕對可以期待」的數字。

貝倫貝格也預計，考慮到人力成本較低、資金和物料使用效率較高等因素，Model 3 毛利率或將出乎意料，給市場一個驚喜。

5 月底，貝倫貝格分析師 Alexander Haissl 就曾認為，如果特斯拉的首款量產車 Model 3 能解決產能瓶頸問題，順利實現毛利率目標，則其股價有望漲至 500 美元。

在此之前，野村證券分析師 Romit Shah 也曾表示，特斯拉股價未來兩年內可能會漲至 500 美元，市值可能會達到 1000 億美元。

但特斯拉股價成敗，或許確實盡繫於 Model 之手。財經部落格 Zerohedge 曾撰文指出，特斯拉能否提高 Model 3 目前低效的生產效率，是改善公司營收利潤及現金流的根本因素。

從目前狀況看，如果今年特斯拉無法改變 Model 3 產能現狀，其資產收支將把特斯拉推向萬劫不復的深淵，用體育界常說的「要麼贏，要麼回家」來形容馬斯克的處境，真是再合適不過。