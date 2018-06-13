華誼兄弟(300027-CN)澄清傳聞 稱目前公司運營一切正常

華誼兄弟(300027-CN)13日晚間公告稱，近日，公司註意到有媒體刊登了《風暴降至!稅務部門進駐華誼兄弟?業内曝電影圈洗錢内幕與手段!》、《華誼兄弟忽然質押幾乎全部股權，好戲還在後頭!》、《突發!華誼兄弟忽然質押幾乎全部股權，瘋狂套現!》等相關報道，以及網絡傳聞影射公司“涉嫌偷逃稅款”、“稅務部門進駐華誼進行稅務稽查”、 “洗黑錢 ”，“公司運轉不正常 ”以及公司實際控製人“跑路”、“瘋狂套現”等内容。

為避免投資者對市場傳聞形成誤讀，公司對有關媒體報道和傳聞的内容進行了認真核實，現將有關情況澄清說明如下：1.公司一直遵守國家法律法規，經核實，所謂“華誼兄弟涉嫌偷逃稅款”、“稅務部門進駐華誼進行稅務稽查”、“洗黑錢”的傳聞與事實不符。

2.目前公司運營一切正常，業務進展順利。關於“公司運轉不正常”等傳聞併不屬實。

3.關於實際控製人“跑路”、“瘋狂套現”等傳聞，經核實，公司實際控製人王忠軍、王忠磊先生自2014年至今未減持過公司股份，不存在抛售所持公司股份套現的行為。2015年11月24日至今，王忠軍、王忠磊先生累計增持金額合計約6.4億元。該傳聞併不屬實。

公告稱，目前，實際控製人、公司董事長王忠軍先生和實際控製人、公司副董事長兼總經理王忠磊先生在公司正常履職，“跑路”一說純屬主觀猜測，無事實依據。

來源：證券時報APP

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