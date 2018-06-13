【華冠投顧】主流族群持續換手、離岸風電群起向上

◆盤勢分析

一分鐘盤勢掃描：

#熱門股追蹤

6182 合晶：目前 10 日線下彎，加上月線仰角不大後續可能沿月線整理，觀察法人動向是否減碼的現象

2323 中環：股價帶量跌破 10 日線，短線將進入震盪後續觀察在下周二之前，是否能站回 10 日線以判多空

8163 達方：股價高檔出現十字線，雖量能進一步擴大但籌碼凌亂，預期後續震盪加劇，留意 10 日線支撐

6153 嘉聯益：蘋果題材推升股價向上，融資有上升的現象目前利多消息已經出現，後續需留意法人是否有跟上

3624 光頡：股價跳空回測 5 日線，除了收歛乖離之外短線而言，缺口如不能回補，後續須觀察 10 日線支撐

6180 橘子：今天出現攻擊量能，不過半年線目前下彎股價後續緩墊高的機率較大，留意融資水位的變化

8086 宏捷科：股價帶量突破向上，不過股價跳到布林外圍須觀察隔日的交易量是否擴大，留意半年線仰角的變化

5457 宣德：近期股價反應新聞利多，股價創高之後出現長黑震盪由於半年線走平，後續若不能帶量創高，留意後續半年線仰角的變化

3527 聚積：今天股票創下波段新高，不過量能放大，且出現上影線由於高檔出現反轉 K，後續預期將維持震盪格局，留意 10 日線支撐

#台股盤勢分析：

大盤今天持續震盪，不過由於 10 日線仰角向上

因此指數在 10 日線附近得到支撐，量能也有進一步放大的現象。

今天台積電的買盤進一步的擴大，加上聯電攻高到漲停。

明顯看得出來，外資今天拉抬的族群是以半導體類股為主。

而被動元件多數出現拉回，強勢個股也在高檔出現震盪換手的現象光學族群今天仍有買盤，包括大立光、玉晶光都有創新高的表現最後，離岸風電族群今天出現強勢買盤，觀察盤後籌碼變化散戶多數站在賣方，可見後續相關族群將有機會表現

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

