IEA月報：2019年全球石油需求穩步增加 貿易風險仍存

國際能源署(IEA)周三表示，由於全球經濟強健以及價格穩定，2019年石油需求將穩步增長，但貿易緊張局勢仍將構成最大的風險。

IEA稱，預計明年全球石油需求將增加140萬桶/日，第二季之前將達到高於1億桶/日的水平。IEA預計今年的石油需求增幅也相同，與5月報告預估一緻。

“穩健的經濟增長背景，以及對油價更穩定的假設是關鍵因素。風險包括油價可能升高以及貿易中斷等。一些政府在考慮採取措施減輕消費者所承受的價格壓力，”IEA在其月報中稱。

“未來幾個月我們的經濟預期有可能會做出下調。全球經濟感受到了油價上漲帶來的一些痛苦。”

自OPEC及俄羅斯在内等産油國2017年1月開始減産180萬桶/日以來，油價已經上漲約33%來到每桶77美元附近，逼近2014年底以來最高水準。

石油輸出國組織(OPEC)本月晚些時候將舉行會議討論供應政策，尤其是在委内瑞拉産量持續下降及美國今年稍晚將對伊朗進行新製裁的背景下。

OPEC及其他産油國可能將考慮提高産量，以彌補可能出現的供應缺口。

“如果OPEC其他12個成員國持續以5月的速度生産石油，可能將出現供應缺口，併導緻2019年第四季庫存將減少逾160萬桶/日。”該報告稱。

IEA稱，非OPEC産油國的供應今年料增長200萬桶/日，主要以美國為主;明年增幅料降至約170萬桶/日。(完)

文章來源：路透中文網

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