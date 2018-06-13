中港證監會舉行高層執法合作會議

香港證監會與中國證監會於2018年6月11日在蘭州舉行了第六次定期高層會議，討論一系列有關執法合作的事宜。

兩地的監管機構就加強在市場監察方面的合作、共享情報和市場資訊，以及在互相配合下展開調查，進行意見交流。

雙方亦就為涉及在兩地市場上市的股份的個案設立通報機制，加强人員交流及聯合培訓安排，進行深入討論。

過去數年來，內地與香港股票市場交易互聯互通機制下的跨境互動愈趨頻繁，證監會與中國證監會之間的合作關係也愈趨深化，並因而帶來了理想的執法成果，向市場傳遞了強而有力的阻嚇訊息，這些都為今次的會議提供了良好的基礎。

證監會法規執行部執行董事魏建新(Mr Thomas Atkinson)表示：「我們將繼續加強合作，並會探索運用嶄新科技等方法，使跨境的市場監察更臻完善，以應對兩地市場日益增加的互動所帶來的種種新挑戰。」

他補充說：「我們亦會繼續攜手打擊跨境市場失當行為，以確保兩地資本市場的運作及發展穩步有序。」

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