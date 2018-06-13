【港股解碼】中興向美國支付近90億人民幣罰款，股價開盤大跌近40%

經過近2個月拉鋸戰之後，中興通訊（000063-CN;00763-HK）12日晚間發佈公告，中興通訊已與美國工業安全局(BIS)達成《替代的和解協議》。根據協議，中興通訊將支付合計14億美元民事罰款，並更換全部董事會成員，公司A股、H股於2018年6月13日上午開市起複牌，A股跌停開盤（10%），港股大跌近40%。

注：（包括在BIS簽發2018年6月8日命令後60日內一次性支付10億美元，以及在BIS簽發2018年6月8日命令後90日內支付至由中興通訊選擇、經BIS批准的美國銀行託管帳戶並在監察期內暫緩的額外的4億美元罰款，監察期內若中興通訊遵守協議約定的監察條件和2018年6月8日命令，監察期屆滿後4億美元罰款將被豁免支付)

（圖片來源：金鼎智贏）

17年、18年共支付罰款約147億元

早在2017年3月中興通訊與美國就此前違規售賣商品的問題正式達成協議，中興通訊需要向美國政府總支付11.92億美元，其中有3億美元是緩期執行，如果在協議簽署之後7年內未違反協議內容，該筆罰款將被豁免支付。這次又是由於同樣的事件被罰共計14億美元，拋去以前緩期執行的3億美元，兩次共計罰款數額22.9，折合人民幣約146億元。（2018年6月13日美元兌換人民幣約為1美元=6.4人民幣）

兩年時間美國罰款中興通訊146億元意味著什麼？筆者查看公司往年財務數據發現，中興通訊2008至2017年10年時間淨利潤共賺取約159.4億元，而2017年和2018年中興通訊面臨的罰款則達到146億元，占近10年總利潤約91%，相當於公司兢兢業業幹了10年賺取的利潤大部分拿去交了罰款。從公司淨利潤和營業收入上簡單的也可以看出公司的問題，在2011年以前，公司淨利穩步增長，但之後一路下行，營收達千億以上級別，淨利潤卻長期維持在盈虧線上下。

（以上數據均來自中興通訊歷年財務報表的近似值）

巨額罰款之後會有幾個跌停板？

二級市場的中小股東估計最關心的就是，中興通訊複牌後會有幾個跌停，會在什麼價位開板？6月8日，據富國基金發佈公告表示，自2018年6月7日起，對旗下證券投資基金持有的“中興通訊”股票進行估值調整。其中，中興通訊A股按照20.04元進行估值；港股中興通訊H股按照港幣16.38元進行估值。也就是說，相較4月17日停牌前中興通訊A股31.31元的收盤價，富國基金看空近四個跌停。6月9日，安信基金也發佈公告表示，自2018年6月8日起對公司旗下基金持有的中興通訊A股股票進行估值調整，估值價格調整為20.04元。

工銀瑞信6月9日就發佈公告表示，公司已自2018年4月18日起對本公司旗下基金持有的“中興通訊”股票在4月16日收盤價基礎上，下調20%進行估值。現根據中興通訊最新經營狀況，經與相關基金託管人協商一致，自2018年6月8日起，對公司旗下基金持有的“中興通訊”股票重新估值，在上述價格的基礎上下調20%進行估值。

從今天A股和港股開盤後中興通訊的走勢看，或許中興通訊股價走勢要比預想的還要壞，中興通訊在港股市場下跌近40%，股價維持在15.4港元附近，跌幅大於基金預期的價位，在A股市場開盤封死跌停，對標港股跌幅估計也得四跌停板。

話說回來，如果中興通訊面臨的是14億美元罰款，那麼問題還相對簡單些，但筆者認為這並不是最核心問題，而中興通訊最大的問題是核心技術被別人攥在手裏，如果以後人家在以別的理由再次掐斷公司核心部件的供給，那麼公司還會一如既往地重複以前的悲劇。公司這次更換懂事層，希望可以徹底的“改頭換面”，在核心技術上面加大研發投入，爭取在不久的未來，自己的核心技術將不受制於他人。

作者：鄭鵬超

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