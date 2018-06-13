高盛：美投資者對中國債市躍躍欲試 估人民幣將橫盤整理

高盛集團稱，隨著中國債券市場正穩步對外開放，美國投資者對中國債市的興趣已「顯著增強」。

在走訪了美國機構投資者之後，高盛分析師 Danny Suwanapruti 和 Andrew Tilton 周三在報告中寫道，中國去年 7 月推出債券通機制，再加上中國的債券明年 4 月將被納入彭博巴克萊全球綜合指數，在過去 12 個月裡激發了美國投資者的興趣。

「上周走訪獲得的反饋意見是，雖然中國距離被所有三大全球債券指數納入可能還有幾年時間，但多數投資者都同意，這只是時間問題，」他們說。「我們走訪的幾位投資者正在設立賬戶中，並對中國債券市場顯示出顯著增強的興趣。」

加入彭博巴克萊、摩根大通和花旗之類的全球債券指數，料將提高中國固定收益市場對外國投資者的重要性。高盛預計，該市場的規模在未來四年內會將近成長一倍，並預計到 2022 年底，外資持有的中國國債將占到 22% 左右，相當於約 9,000 億美元。

這兩位分析師稱，雖然投資者似乎更渴望在這個還很稚嫩的市場中站穩腳跟，但也有人擔心，它的崛起是否會從其他新興市場抽走流動性，特別是在這可能適逢全球主要央行收緊寬鬆政策之際。

「鑒於大家認為核心殖利率將上升，中國固收市場作為一個新資產類別正在崛起，加劇了一些投資者對未來幾年新興市場本幣固收市場可能遭遇撤資的擔憂，」Suwanapruti 和 Tilton 表示。

他們寫道，與此同時，由於中國當局不希望人民幣再進一步大幅走高但也不贊成大幅貶值 -- 後者可能被「錯誤地解讀為貿易戰報復措施」，美國投資者預計人民幣短期內將橫盤整理。