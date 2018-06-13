QFII、RQFII資金匯出限制取消 陸股可望迎更多資金進場

中國人民銀行、國家外匯管理局昨 (12 日) 宣布，對 QFII、RQFII 實施新一輪改革，取消資金匯出和鎖定期限制。市場人士預估，加上 MSCI 納入 A 股，將可吸引千億人民幣資金入市。

據《金融界》報導，這次共發布兩項重要文件，即《合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定》和《中國人民銀行國家外匯管理局關於人民幣合格境外機構投資者境內證券投資管理有關問題的通知》。綜合來看，進行 3 方面的改革：

1、取消 QFII 每月資金匯出不超過上年末境內總資產 20% 的限制。

2、取消 QFII、RQFII 本金鎖定期要求，將現存的 QFII 投資 3 個月鎖定期、RQFII 非開放式基金投資 3 個月鎖定期全部取消，QFII、RQFII 可根據投資情況匯出本金。

3、允許 QFII、RQFII 對其境內投資進行外匯套保，對沖其匯率風險。

QFII(合格的境外機構投資者) 和 RQFII(人民幣合格境外機構投資者) 是在中國實施資本管制下，所進行的過渡性制度，在吸引外資的同時，對外資進行多項限制，在批准的額度內匯入外匯資金，通過專門賬戶，投資規定範圍的證券金融產品。 QFII 試點始於 2002 年，2006 年加以制度化。RQFII 的起步則自 2011 年 11 月開始試點，2013 年 3 月確立相關制度。

外匯局相關負責人表示，這次 QFII、RQFII 改革，除了對額度的宏觀審慎管理外，其他基本都已放開。特別是資金匯出和鎖定期開放，預計將激發境外機構投資熱情，促進中國境內資本市場進一步雙向開放。

最新數據顯示，目前，QFII 總額度為 1500 億美元，RQFII 試點區域拓展至 19 個國家和地區，總試點規模 19400 億元人民幣。截至 2018 年 5 月底，累計有 287 家 QFII 機構合計獲得 994.59 億美元、196 家 RQFII 機構合計獲得 6158.52 億元人民幣投資額度。

一位接近監管部門人士對《券商中國》記者表示，以前對 QFII 每月資金、QFII 和 RQFII 本金鎖定期的限制要求，主要是考慮防範境外投資資金的集中匯出，尤其是要防範在貨幣貶值預期下的熱錢外逃，但這在一定程度上降低了境外資金投資境內資本市場的便利度。此次改革將這些限制取消，無疑利於境外投資資金的更為自由的進出。

QFII、RQFII 與滬港通、深港通和銀行間債券市場投資，共同組成境外投資者進入中國資本市場的主要渠道。近期在 MSCI 納入 A 股以及中國債券被納入彭博巴克萊全球綜合指數後，國際投資者更是加速增持中國境內資本市場。