〈川金高峰會〉川金會讓中國成最大贏家 美盟友日韓卻一無所獲

美國的競爭對手中國贏得一局，而美國的盟友日本和南韓卻並未得到太多好處。

美國總統川普與北韓領導人金正恩舉行峰會的最大贏家，除了金正恩本人，毫無疑問就是中國國家主席習近平領導的中國政府了。中國政府一直倡導的，正是川普現在開啟的這一進程。

周二在新加坡與金正恩會談時，川普承諾致力於開放式的談判進程，並且表示美國還將暫停與南韓的軍演。鑒於北韓停止了飛彈和核試驗，這相當於中國多年來倡導的對話和「雙暫停」模式。

此外，川普再次稱習近平是其親密朋友，並且為中國在加強對北韓制裁方面的作用而感謝習近平。在周二的美朝會談上仍可感受到習近平的影響：近幾周這位中國領導人與金正恩兩次會晤，並且在峰會召開前夕，金正恩於 6 月 10 日乘坐中國國航的專機從平壤飛抵新加坡。

澳洲戰略政策研究所的資深分析師 Malcolm Davis 表示，川普的外交向中國、北韓和俄羅斯發出了錯誤的信息。「如果美國準備向一個蠻橫的獨裁者作出這種承諾，那麼在維護對其盟友的安全承諾方面，他將有多可靠呢？」

日本是美國在該地區的最主要盟友，卻沒有得到任何它所期望的承諾。金正恩沒有答應解決北韓綁架日本公民的問題，並且未對彈道飛彈計畫提出任何限制。美國和南韓政府都不能證實川普政府是否提前警告過南韓總統文在寅將暫停軍演的決定。

「我們將停止軍演，這將為我們節省大量的金錢，」川普在峰會後的新聞發布會上表示。他甚至采用了北韓使用的措辭，稱軍演「非常挑釁」。

川普顛覆性的策略犧牲了堅定盟友的利益，讓戰略對手中國和北韓獲利，這與上周在魁北克舉行的七國集團峰會上爆發的爭執如出一轍。在七國集團峰會後，他拒絕與其他六個成員國簽署聯合公報，並出言侮辱了加拿大總理特魯多，稱其批評美國關稅的言辭是「軟弱」、「不誠實的」。

美朝峰會結束了，現在輪到美國國務卿龐培歐來減輕日本和南韓領導人對此的擔憂之情。龐培歐周三將前往首爾，與南韓和日本官員進行會談，然後將前往北京停留幾個小時，與中國領導人會談。

川普一再表示，周二的峰會僅僅是進程的開始，美國不會放鬆對北韓施壓，包括嚴厲的制裁措施，直至北韓實現「完全、可核查、不可逆轉的無核化」。

但是在川普和金正恩簽署的聯合聲明中沒有提及該措辭，也沒有確定北韓最終放棄核武器的時間表。這標誌著美國政府相對於此前發表的聲明作出了重大讓步。美國此前表示希望達成快速的流程，並且北韓需表達出重大善意。

文在寅辦公室的一位發言人表示，南韓政府還在試圖了解川普表示暫停軍演的「確切含義或意圖」。由於是內部討論，該發言人要求匿名。與此同時，這位發言人並未譴責該決定，南韓一再要求對北韓採取謹慎的態度，而不是川普和龐培歐原先所追求的草率協議。

「如果目標是開始解除美日和美韓聯盟，那麼這就是啟動該進程的方式，」前美國駐南韓外交官 Evans Revere 說。「美國作出了重大讓步，此次首腦峰會本身和以及結束防禦性軍演以換取北韓領導人似乎語焉不詳、含糊不清的聲明。」

川普否認了美國在此次談判中失敗的觀點。「我們還沒有放棄任何東西，」他說。「這次峰會各個方面對美國和北韓都一樣有好處。」