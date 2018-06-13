時速160公里磁浮列車今日在中車株機公司下線

今日(6月13日)上午，擁有完全自主知識産權的中國首列商用磁浮2.0版列車在中車株洲電力機車有限公司(以下簡稱中車株機公司)下線。

據中車株機公司磁浮研究所所長佟來生介紹，中國商用磁浮2.0版列車設計時速160公里，採用三節編組，最大載客500人，是世界首列短定子直線電機快速磁浮列車。

佟來生進一步介紹道，2016年，被稱為商用磁浮1.0版的長沙磁浮快線列車投入使用。對比起來，1.0版較適用於城區，而時速160公里的商用磁浮2.0版列車適用於中心城市到衛星城之間的交通;而長度50～200公里的城際間出行，將通過商用磁浮3.0版來解決。

2018年5月底，由中車株機公司牽頭組織的“十三五”國家重點研發課題“時速200公里磁浮交通系統關鍵技術研究”方案通過業内評審，這種商用磁浮3.0版列車有望明年在中車株機公司下線。

據中國工程院院士劉友梅介紹，中國目前自主研製的商用磁浮項目覆蓋了時速100公里、160公里、200公里的短定子或長定子直線電機牽引、自動駕駛或無人駕駛的多品種磁浮列車。

由此，中國掌握了商用磁浮列車系統集成技術與關鍵核心技術，擁有了不同類型磁浮列車的生産製造平台；建立了從技術研發、生産製造、試驗驗證到商業運營的完全自主知識産權商用磁浮體系。磁浮列車需要的1萬餘個零部件，90%以上可以在湖南省内完成研發、生産和採購，擁有技術和産業優勢的湖南長株潭核心區將成為“中國磁浮之都”。

來源：每經網

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